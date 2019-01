Nieuwe Mustang behoudt essentieel onderdeel

Dat is nog eens lekker wakker worden op de zondagmorgen.

Het is een permanent onderdeel van de Muscle Car: de V8 motor. Natuurlijk, het is al jarenlang mogelijk om zes- of zelfs viercilinder te opteren, maar die V8 hóórt er gewoon in. Het is onderdeel van het DNA van zo’n auto. Het is net als een patatje met. Simpel, maar lekker. Als je die mayonaise vervangt voor zachtgegaarde, linksgedraaide quinnoa-dip, kan het nog wel smaken, maar je weet dat het zoveel beter kan. En hoort.

Nadeeltje is wel dat de emissie-eisen steeds strenger worden en de huidige generatie Muscle Cars nog gewoon ouderwetse, atmosferische achtcilinders in het vooronder hebben liggen. Die combinatie is niet zo handig. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland: je betaalt meer dan de helft aan belasting voor de Kafka-fetisch van Eric Wiebes. Ofzo. Chevrolet (Camaro) en Ford pareren dit met een compacte, viercilinder turbomotor. Nu moeten we eerlijk zijn: die zijn best goed. Echter: je wil die V8.

Ford lijkt het nuttige met het aangename te combineren en nee, niet in de zin van een V6 EcoBoost. Er zijn namelijk patentschetsen het web opgedoken die iets héél interessants laten zien. Het zou gaan om een verbrandingsmotor, gecombineerd met een elektrische motor; een hybride dus. Volgens de schets van Ford lijkt het te zijn dat de verbrandingsmotor het vermogen naar de achterwielen stuurt en de elektrische motor de voorwielen aandrijft. Daarmee zou het de eerste Mustang worden met vierwielaandrijving. Maar het beste nieuws is dus dat die V8 nog even lijkt te blijven. Natuurlijk is een schets geen onomstotelijk bewijs, maar het lijkt enorm veel op een V8.

Mede door de eerder genoemde emissie-eisen heeft Dodge laten weten dat er een geëlektrificeerde Challenger aan zit te komen en is Chevrolet met dergelijke technieken bezig. Het is goed om te weten dat die V8 nog heel eventje onder ons blijft. Er zijn diverse V8’s leverbaar: de Mustang GT 5.0, de Mustang GT350 en de Mustang 500.