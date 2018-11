Bevestigd: AMG GT R PRO komt volgende week

Het is maar goed dat de Nürburgring is gesloten.

Over iets meer dan een week is Los Angeles het toneel van zijn jaarlijkse Auto Show en talloze fabrikanten hebben al aangegeven met een goede verzameling bolides aan te komen. Mercedes is eveneens van de partij en de Duitse autofabrikant heeft vandaag zijn line-up voor de beurs aangekondigd. Naast de auto’s waarover Mercedes al had gesproken, zien we nu echter ook een onbekende nieuwkomer: de AMG GT R PRO.

Goed, helemaal uit het niets is het circuitgerichte wapen niet gekomen. Het hoofd van Mercedes-AMG, Tobias Moers, heeft het bestaan van een zogenaamde “Clubsport-uitvoering” in de afgelopen maanden namelijk al eens laten in vallen in een gesprek. Een goede eigenschap van de Duitser, als je het ons vraagt.

Enfin, deze week durft Mercedes-AMG eindelijk te bevestigen dat de AMG GT R PRO volgende week inderdaad zijn opwachting zal maken in de Verenigde Staten. De autofabrikant heeft vooralsnog geen concrete details bekendgemaakt over zijn meest agressieve AMG GT. Wel hebben ze medegedeeld dat de gelimiteerde AMG GT R PRO nog veel sportiever zal zijn dan de “normale” AMG GT R, dankzij allerlei aanpassingen die vrijwel direct zijn overgenomen van Mercedes’ activiteiten in de verschillende GT-klassen. Zowel de AMG GT3 als de AMG GT4 hebben sterk bijgedragen aan de uiterlijke vormen van de PRO-versie. Echter, de AMG GT R PRO neemt naar het schijnt ook karakteristieken over van de zeer luxe, nieuwe vierdeurs coupé.

Afgezien van de AMG GT R PRO neemt Mercedes nog de nieuwe GLE, de A-Klasse, de verschillende E 53 modellen, de CLS 53, de G 63 en de gloednieuwe Sprinter mee naar Los Angeles.