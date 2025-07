Onbekende naam, welbekende auto: een paar voorbeelden

Als je deze namen hoort denk je wellicht: huh? Maar de onbekende naam past bij een voor ons welbekende auto.

Eerder deze week flikte Mitsubishi het weer: de nieuwe Grandis is niet een op maat gemaakte MPV zoals het altijd was. Nee, het is een Renault met het Franse logo uitgegumd en het Japanse logo toegevoegd. Het blijft bijzonder: twee keer dezelfde auto uitbrengen onder twee merken.

Maar goed, dat is het probleem wat Renault/Mitsubishi zelf creëert. Want wat de Grandis vooral dwarszit is dat je bij Renault, een wat populairder merk, dezelfde auto kan krijgen die alleen marginaal anders is. Dat soort rebadges blijven een interessante tweestrijd tussen succes en complete faal.

Onbekende naam, bekende auto

Want kun je een auto een hele andere identiteit meegeven als je alleen de naam verandert? Het is lastig en het ligt eraan hoe je de auto in de markt zet. We hebben in ieder geval een paar voorbeelden gevonden van namen die klinken als iets totaal onbekends voor ons. Maar als je dan de auto ziet, denk je: aha! Die ken ik wel. Uit de grabbelton:

Acura TSX

Neem Acura, het luxemerk van Honda. Dat kennen we sowieso niet, tenminste, we hebben het nooit officieel kunnen kopen. Acura gebruikte allerlei afkortingen voor hun modellen en de meeste (zoals de TLX en MDX) hebben we nooit in Europa gekend. De TSX heeft dan wel een onbekende naam, de auto zelf ken je waarschijnlijk wel.

Dat was namelijk de voor ons bedoelde Honda Accord. Die groeide weg van zijn Amerikaanse broer in de jaren ’00, en dus was de Europese Accord een andere auto. Honda in de VS besloot dat ze beide modellen wel konden gebruiken en dus werd ‘onze’ Accord de Acura TSX. De naam ken je wellicht niet, maar de auto wel. De motor was enkel de Europese topmotor, de 200 pk sterke 2.4 liter viercilinder. De TSX overleefde het nog een generatie met ook de voor de VS vrij unieke wagon als toevoeging.

Buick Excelle XT

Buick was een beetje het Opel van China, onder de GM-paraplu dan. Toch zijn er best veel modellen op bestaande GM-platforms best uniek gebleven voor de Chinese markt. Met een paar uitzonderingen, waarvan de Buick Excelle er eentje is.

De Buick Excelle is normaliter een sedan met een iets ander frontje, maar de XT-versie was een hatchback. En die kennen we dan weer heel goed, dat is een Opel Astra. Maar dan met een chromen Buick-grille. En chromen deurgrepen. Ook de Astra kreeg voor ons bekende motoren, een 1.6 met of zonder turbo met tot en met 184 pk.

Daihatsu Mebius

Het Japanse Daihatsu stond erom bekend om in samenwerking met Toyota allerlei kleine auto’s naar Europa te brengen. Zo’n tien jaar geleden bleek dat Daihatsu hier geen kans meer maakte. Toyota trok het merk dus terug uit onze markt en bleef voornamelijk auto’s in Japan maken. En daar slaat het gros van de Daihatsu’s wel aan. Hun kleine kei cars, maar ook de grotere modellen. Zoals de Mebius.

De watte? Nou, de Mebius. Een onbekende naam, maar de auto kennen we wel. Dat is een Toyota Prius+ of Prius Wagon. Met dezelfde hybride aandrijflijn en behalve het logo ook een identiek uiterlijk. Sterker nog: de Mebius bestaat enkel als vijfzitter. Ook opvallend dat het de Wagon is die door Daihatsu overgenomen mag worden, maar niet de normale Prius. Eén van de grootste Toyota MPV’s is een Daihatsu, het merk wat bekend staat om hun kleine autootjes. Een bijzondere rebadge.

Eagle Medallion

Een makkelijke score in een lijst als deze is door van die eendagsvliegmerken erbij te pakken. Neem het Amerikaanse Eagle. Onder Chrysler werd dit bedoeld als een vriendelijk, alledaags merk op bekende platforms. Alleen één van die platforms was juist nog niet zo bekend in de VS, en dat was die van de Eagle Medallion.

Dat was namelijk gewoon een Renault 21. Renault heeft een korte carrière gehad in de VS. Het merk viel in een bijzondere samenwerking met AMC en Chrysler, een vrij moeilijk verhaal. In ieder geval werd duidelijk dat Renault eventueel kon scoren met hun middenklassers. Deze werden dan ook ontworpen met de VS in het achterhoofd. En de Renault 21 werd dus ook naar de overkant gebracht als Renault Medallion. Op basis daarvan kon Eagle dan weer iets maken. En dat werd de Eagle Medallion. Of de Renault- of Eagle-versie het minst memorabel is, daar valt over te twisten. Maar dat het allebei niet de Amerikaanse markt op stelten wist te zetten, da’s duidelijk.

Geo Metro

Ook GM heeft voldoende gekke rebadges gehad onder nogal gekke merken. Een onbekende naam voor ons is bijvoorbeeld de Geo Metro. Of Geo überhaupt, wat nog één van de populairdere budgetmerken was (hallo Passport en Asüna). De grappige realiteit is dat je Amerikanen lekker kon maken met goedkope auto’s door ze op basis van Japanners te bouwen. Enter de hele reden dat Geo kan bestaan. De Geo Metro bijvoorbeeld, die kennen wij maar al te goed.

De Geo Metro is namelijk een Suzuki Swift, van origine de Suzuki Cultus. Een auto met vele gezichten, maar dus wel een echte wereldauto. Tenminste, hier scoorde die nog aardig, maar Geo wist in de VS niet zo veel potten te breken als bedoeld. Tegenwoordig is het wel heerlijke cult.

Jetta VS5

Jetta. Die naam komt je nog wel bekend voor, toch? Wij krijgen de Golf sedan al een tijdje niet meer, maar in de VS is ‘ie nog door en door populair. In China, sedan-liefhebbersland, zou je denken dat de Jetta ook nog scoort. Ja en nee. Een Golf sedan scoort in de vorm van de Lamando, Lavida en Bora. Maar de Jetta? Dat werd een apart automerk. Dus kwam het merk met een sedan op basis van de Jetta, maar ook deze Jetta VS5: een compacte SUV.

Laat het gekke frontje je niet misleiden: de Jetta VS5 is een SEAT Ateca. SEAT is ook zo’n merk waarvan Chinezen het wellicht wel lusten, maar VAG biedt het niet aan (Skoda wel, overigens). Toch wordt de Ateca dus wel die kant op gebracht als Jetta VS5. Aan de raampartij is het nog wel te zien.

Saturn Sky

Saturn, weer zo’n merk dat in de VS potten moest gaan breken. En in de jaren ’90 en vroege jaren ’00 lukte dat met een vrij doorsnee gamma dat alsnog bijzonder ontworpen was. Dat sloeg tot dusver aan dat Saturn het nog vrij lang heeft overleefd. Alleen op een gegeven moment begon het merk het toch lastig te krijgen en tijdens de crisis van 2009 moest GM het merk opheffen. Net als Pontiac. Waarmee we gedag zeggen tegen een sloot vrij doorsnee auto’s en een verrassend leuke kleine sportwagen: de Saturn Sky.

Dat klinkt exotisch, maar het is gewoon een Opel GT. En dat verhaal wordt lastig, want de Opel GT was dan weer de Europese versie van de Pontiac Solstice, een Amerikaanse auto. Deze kleine sportwagen moest door middel van middenklasse GM-viercilinders een leuke rijervaring bieden als tweezits roadster. Als vreemde eend kwam hij dus naar Europa als Opel GT en de scherpe styling van Opel (die ook al terugkwam op de Saturn Astra) kon Saturn dan weer gebruiken voor de Sky. Dus een Amerikaanse auto, als dwaalgast in Europa, terug naar de VS. Onder een onbekende naam, maar de auto is zeker bekend.

Scion iM

Het laatste Amerikaanse budgetmerk dan. Scion, van Toyota, was bedoeld als hip merk voor jonge mensen in de VS. Dat ging mis om twee redenen. Reden één: jonge mensen kopen het liefst een zesdehands BMW, niet een halfbakken Toyota-dochter voor alsnog 15.000 dollar. En reden twee: de auto’s die ze verkochten waren niet echt het soort auto wat je koopt als jongere. Toch hebben ze het een tijdje geprobeerd met auto’s die ofwel uniek waren voor de Japanse markt, ofwel zelf bedacht waren (zoals de tC). En als auto die nergens tussen past: de Scion iM. Een compacte hatchback.

En ja, ook deze onbekende naam hoort bij een voor ons bekende auto. Het is namelijk de voorlaatste generatie Toyota Corolla. Die was in de VS iets anders en belangrijker: een sedan. De hatchback, daar toch iets meer een nicheproduct, werd dus exclusief voor Scion. Dat ging goed, totdat Toyota net nadat de iM onthuld werd de stekker trok uit Scion. De iM was ietsje aparter vergeleken met onze Corolla dankzij flitsende kleurtjes en een semi-sportieve bodykit. De 1.8 viercilinder met 140 pk was dan weer lekker normaal.

Subaru Traviq

Het standaardrecept voor een Subaru maakt van bijna elke Subie per definitie een uniek ding. Boxermotoren, vierwielaandrijving, je kent het wel. Heel soms komt het merk met een vrij alledaagse auto die vrij weinig te maken heeft met Subaru. Wat bijvoorbeeld te denken van de Traviq. Het kan zijn dat je daar nog nooit van hebt gehoord.

Totdat je hem ziet. De Subaru Traviq is gewoon een Opel Zafira. Terwijl in Japan, waar de Traviq moest gaan scoren, de Opel Zafira ook al werd verkocht. Daar prik je dus vrij makkelijk doorheen. Waarom dan? Het was een soort ruilspel. GM hielp Subaru des tijds en vond dat de Forester als Chevrolet wel kon scoren in bepaalde markten. Subaru accepteerde dat, als zij dan een ander GM-product zelf mochten aanprijzen. Waarschijnlijk werd de Zafira slim geacht omdat het een lekker slimme MPV is. Toch flopte de Traviq behoorlijk.

Vauxhall Belmont

Het Britse Vauxhall ken je de laatste tijd vooral van Opels letterlijk een andere badge geven en niks anders. Zelfs de naam blijft hetzelfde. Er zijn slechts een paar uitzonderingen. Vrij recent nog de Viva (Karl) en de Speedster, dat werd de VX220. In de jaren ’80 was het nog anders: toen had je de Vauxhall Belmont. Een onbekende naam voor ons, maar het was een bekende auto.

Ja, het is weer die versie van de Opel Kadett (E). Grappig genoeg heette de hatchback-versie in het Verenigd Koninkrijk al langer Astra, terwijl dat pas vanaf de ’90s de naam werd voor de opvolger van de Kadett van Opel. Dus ook de Opel Kadett E heette al Vauxhall Astra. En onze Kadett sedan heette ook daadwerkelijk Kadett Sedan, maar in het VK werd dat dus de Vauxhall Belmont. De generatie daarna werd ook de Belmont gewoon de Astra Sedan, of zoals de Britten zouden zeggen: saloon.

Zoals altijd, als jij nog meer suggesties hebt voor onbekende namen op verder hele bekende auto’s, laat ze vooral achter in de reacties!

