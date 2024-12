Porsche 917K van Steve McQueen is op zoek naar nieuwe filmster

Na McQueen was er nog een grote beroemdheid die eigenaar werd van deze prachtige Porsche-racer. Ben jij de volgende in de lijn?

Het verhaal van Steve McQueen is er een die te goed lijkt om waar te zijn. Ik bedoel, alleen al die naam: die klinkt toch verzonnen? Geef hem ook nog eens een boel charme, een baantje als acteur en als hobby racen in het snelste en gevaarlijkste spul ter wereld. Toch is het allemaal waar. Een van zijn hits op het witte doek is de film Le Mans uit 1971. Voor deze film kocht McQueen met zijn filmproductiebedrijf Solar Productions een echte Porsche 917K-raceauto. Precies die auto gaat binnenkort in de veiling.

De Porsche 917 is de raceauto waarmee Porsche tussen 1969 en het begin van de jaren ’70 wereldwijd races reed. Gijs van Lennep won er bijvoorbeeld de 24 Uur van Le Mans mee in ’71. Het concept van de 917 is meedogenloos. Een luchtgekoelde 4,5-liter V12 zorgt voor 588 pk en 496 Nm. Schakelen gaat natuurlijk met handbak, maar wel met maar vier versnellingen. En dat alles met minimale veiligheidssystemen.

Wat gebeurde er na de film met de Porsche?

Na de opnames van Le Mans verkocht McQueen de racer door aan Reinhold Joest. Met zijn raceteam deed de 917K aan verschillende races mee, maar een terugkeer naar Le Mans zat er niet in. In 1975 kocht coureur Brian Redman, de Porsche over en nog eens twee jaar was het coureur Richard Attwood die de 917K kocht.

Tot 2000 bleef de 917K in de garage van Attwood staan. In dat jaar kwam er een verzamelaar genaamd Frank Gallogly die de auto overnam. Weer een jaar later klopte een nieuw persoon aan die vooralsnog de recentste eigenaar is van de Porsche 917K.

Nog een bekende eigenaar

De vorige eigenaar is een bekende naam: Amerikaanse acteur, schrijver en comedian Jerry Seinfeld. Het is een van de vele klassieke Porsche’s die in de garage van Seindfeld staan. Denk aan meerdere 356 Speedsters, een Porsche 718RSK en een Porsche 930 Turbo RSR.

Restauratie met stijl

Seinfeld vindt het na bijna 24 jaar eigenaarschap genoeg en brengt de Porsche naar de veiling. Intussen is de 917K weer helemaal teruggebouwd naar de spec zoals ie in de film was. Oude onderdelen werden vervangen door frisse exemplaren en de prachtige Gulf-kleurstelling werd opnieuw gespoten. Wat wel is blijven zitten, zijn de bevestigingspunten waar de camera’s in 1971 op stonden voor het maken van de film.

Op zaterdag 18 januari wordt de Porsche 917K van Steve McQueen (en Jerry Seinfeld) geveild in Kissimmee, Florida. De veiling wordt gehouden door veilinghuis Mecum Auctions. Wat de veilmeester denkt op te halen voor de bekende Porsche is helaas niet bekend, maar dat kan flink gaan oplopen. In 2017 werd een andere 917 van McQueen geveild voor ruim 14 miljoen dollar.