Red Bull en Honda knallen door, McLaren snelste

Het lijkt de omgekeerde wereld wel vandaag.

Na een lang weekend is het op de dinsdag weer tijd voor de Formule 1 om aan de slag te gaan met testen. Op het Circuito de Catalunya kwamen de teams vandaag weer in actie, om zich verder voor te bereiden op de start van het seizoen. Het circus van de Formule 1 landt over ruim twee weken in Australië, waar de allereerste Grand Prix van 2019 afgewerkt zal worden. Tijd voor ons om te kijken hoe het er vandaag aan toeging.

McLaren kent een bijzonder wisselvallige dag.

Een van de grootste talenten uit Groot-Brittannië, Lando Norris, heeft vandaag weer plaats mogen nemen achter het stuur van zijn eerste Formule 1-auto: de MCL34. Zijn testdag ging ondanks een fraai hoogtepunt – Norris noteerde de snelste tijd van de dag – niet van een leien dakje. De 19-jarige Brit kwam in de ochtend niet verder dan 38 ronden, omdat zijn auto werd geteisterd door hydraulische problemen. ’s Middags werkte Norris relatief probleemloos zijn programma af en wist hij zelfs de snelste ronde te noteren. Twintig minuten voor tijd viel zijn McLaren echter wéér stil, waardoor hij zijn dag alsnog in een dal beëindigde. Wellicht heeft de aanwezigheid van Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne in de paddock enige invloed gehad op de McLaren…

Mercedes brengt nieuwe onderdelen mee, maar verliest tijd ze te testen.

In een uitgebreid artikel dat afgelopen weekend verscheen schreven we dat Mercedes op aerodynamisch gebied wel eens flink de boot gemist kon hebben. De Duitse renstal daagde vorige week op met een ontwerp dat vrijwel niemand anders had. Hoewel het team liet weten dat het maanden kan duren voordat een potentiële misstap rechtgezet kan worden, onthulden de Duitsers vandaag een flink aangepast ‘aero pakket’. Lewis Hamilton voelde het pakket direct goed aan de tand door zijn ochtend te vullen met long runs, maar in de middag kon het team rekenen op een tegenslag. In zijn eerste ronde merkte Valtteri Bottas een lage oliedruk op en besloot hij de auto stil te zetten. In de slotfase kon hij nog in actie komen met een nieuwe krachtbron, maar verder dan zes ronden en een elfde tijd kwam hij niet.

Ook Ferrari kent problemen.

Uitgerekend de teams die vorige week nagenoeg probleemloos konden knallen, liepen op de vijfde testdag tegen de problemen aan. Toevallig waren dit ook de twee teams die de afgelopen jaren het meest dominant waren. Jawel, naast Mercedes zat ook Ferrari in de penarie. In tegenstelling tot de Duitse formatie kende Ferrari de problemen juist in de ochtend. Charles Leclerc reed ’s morgens niet meer dan 29 ronden. De Monegask kon amper in actie komen, omdat de koelsystemen van zijn SF90 kuren had. Toen Vettel ’s middags aan de beurt was, waren de kuren zo goed als opgelost. De viervoudig wereldkampioen noteerde uiteindelijk de vierde tijd, achter een goed presterende Lance Stroll.

De Honda-motor blijft stevig doorkachelen.

Vorige week bewees Honda dat zijn doorontwikkelde krachtbron zeker geen halfbakken machine is, en ook aan het begin van de tweede week wil de Japanse motor nog niet van opgeven weten. Sterker, als we het aantal ronden per coureur vergelijken, dan zien we dat Pierre Gasly fier op nummer één staat. De Franse teamgenoot van Max Verstappen ging vandaag liefst 136 maal over het circuit. Alexander Albon van Toro Rosso kwam tot een net totaal van 103 stuks. Bij elkaar zijn dat 243 ronden, bijna vier gehele race-afstanden op het desbetreffende circuit.

Williams heeft eindelijk een goede dag.

De formatie uit Grove begon zijn seizoen allesbehalve met zonneschijn. Williams was de eerste twee dagen afwezig en herrees op de derde dag maar gedeeltelijk. Tot overmaat van ramp sloot het zijn testweek enigszins dramatisch af, door te kampen met allerhande problemen. Debutant en regerend Formule 2-kampioen George Russell zal vanochtend zodoende met enige angst in zijn maag in de auto zijn gestapt. Dit was helemaal niet nodig, zo blijkt inmiddels. De Britse stercoureur reed vandaag eigenhandig 119 ronden en kwam tot de negende tijd. Daarmee is het team natuurlijk nog lang niet uit de problemen, maar hé, het verdient wel eens een goede dag. Hopelijk blijft het momentum aan hun zijde.

Uitslag:

1. Norris, McLaren – 1:17.709, 80 ronden

2. Gasly, Red Bull – 1:17.715, 136 ronden

3. Stroll, Racing Point F1 – 1:17.824, 82 ronden

4. Vettel, Ferrari – 1:17.925, 81 ronden

5. Giovinazzi, Alfa Romeo – 1:18.589, 99 ronden

6. Albon, Toro Rosso – 1:18.649, 103 ronden

7. Leclerc, Ferrari – 1:18.651, 29 ronden

8. Magnussen, Haas F1 – 1:18.769, 131 ronden

9. Russell, Williams – 1:19.662, 119 ronden

10. Ricciardo, Renault – 1:20.107, 77 ronden

11. Bottas, Mercedes – 1:20.167, 7 ronden

12. Lewis Hamilton, Mercedes – 1:20.332, 83 ronden

13. Nico Hulkenberg, Renault – 1:20.348, 80 ronden