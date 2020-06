Supercar Flashback – Ferrari GTC4Lusso T

In de categorie praktische supercars doet de Ferrari GTC4Lusso zeker mee.

Het is een Ferrari en toch kun je er naar de IKEA mee of je vrienden meenemen. Het begon met de FF en later kwam de GTC4Lusso. Wij reden met het latere instapmodel, de GTC4Lusso T. Vergis je echter niet in de term instapper, want de variant met degeblazen V8 is nog altijd bloedverziekend snel.