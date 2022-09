The Collectables – Ferrari GTC4Lusso T

Een supercar en een daily driver. De Ferrari GTC4Lusso T op The Collectables is het allebei.

Als je gaat shoppen voor een Ferrari kun je ook gewoon een familiewagen uitkiezen. Recent werd dat nog eens duidelijk met de onthulling van de Purosangue, maar nog veel eerder had je de FF en later de GTC4Lusso.

De Lusso is verkrijgbaar in twee smaakjes. Met een twaalfcilinder en een achtcilinder. Laatstgenoemde werd pas in een later stadium geïntroduceerd. En eigenlijk is het de beste motor voor dagelijks gebruik. Een stuk zuiniger dan de V12 en dankzij de turbo’s heb je altijd en overal koppel tot je beschikking. De Lusso T levert 610 pk en 760 Nm koppel. Nee, je komt niets tekort in deze auto.

Ondanks het praktische karakter van de Ferrari GTC4Lusso T zijn de prestaties op het niveau van een supercar. 0-100 doet de Lusso T in 3,5 seconden en de acceleratie stopt pas bij zo’n 320 km/u.

Novitec

Een standaard Lusso kan al een snoepje zijn. Deze Ferrari GTC4Lusso op The Collectables is des te lekkerder. De auto is gespoten in de kleur Grigio Scuro en is voorzien van een aantal Novitec upgrades. Het geeft de Ferrari een nog agressiever uiterlijk. En laten we ook het interieur niet vergeten. De gele details maken het helemaal af en komen overeen met de gele remklauwen aan de buitenzijde van de Ferrari.

Dit exemplaar zit nog tot 2026 in het Ferrari 7-Year Genuine Maintenance programma. Met dit programma hoef je tot en met 2026 geen onderhoudskosten te betalen, wat natuurlijk een slok op de borrel scheelt.

Bieden op deze Ferrari GTC4Lusso T kan op The Collectables. Luisteren naar die Novitec uitlaat op deze Lusso doe je door op de video te klikken.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.