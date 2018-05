Verfdame besmeurt Pagani Zonda S vier dagen lang

Over smaakt valt niet te twisten.

Al die kunstauto’s ook tegenwoordig, het is maar een vreemde hype. Waar het doorgaans vanuit de fabrikant zelf komt om één van hun wagens op merkwaardige manier in de spotlichten te zetten, hebben we ditmaal te maken met een initiatief van Foglizzo Leather en de Saudische artiest Shalemar Sharbatly. Het resultaat kunnen we bestempelen, maar dat gaan we niet doen. Zelfs nadat we de auto tientallen keren vanuit verschillende hoeken hebben bekeken, zijn we nog altijd in de war.

Nu, het is zeker niet de eerste keer dat Sharbatly in de weer is geweest om een auto te onderwerpen aan haar schilderkunsten. De schilderes heeft haar hand in het verleden echter vooral gelegd aan Porsches en scooters, dus is een heuse Pagani wel een niveautje of vijf hoger.

Sharbatly heeft de volledige buitenzijde van de Pagani Zonda S vier dagen lang geschilderd in haar eigen, unieke stijl. Het kunstwerk bestaat vooral uit verschillende tinten rood en blauw, maar de kleuren oranje, groen, paars en geel komen eveneens terug. Je hoeft er overigens niet bang voor te zijn dat Sharbatly de wagen totaal heeft geruïneerd. Voordat de penseelstreken van de Saudi de peperdure Italiaanse bolide aanraakten, werd er een speciale, doorzichtige wrap overheen gesmeerd. Na de fotoshoot kon de eigenaar de explosie aan kleuren dus gemakkelijk verwijderen.