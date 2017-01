Autoblog advies: Ruime gezinsauto voor korte ritjes voor €50.000

Een M5 rijder zoekt een auto voor zijn vrouw. Kunnen wij hem helpen?

Wessel is op zoek naar een praktische auto voor de gezinsuitbreiding. Het gaat om de auto van de vrouw van Wessel. Zelf heeft hij namelijk zo’n beetje de leukste daily driver aller tijden, een M5 van de F10 generatie. Complimenten, Wessel! Wessel heeft al wat rond zitten neuzen maar komt er niet direct uit. De situatie is als volgt: er is een kleine op komst (gefeliciteerd!) en een tweede wordt niet uitgesloten (integendeel). Aangezien zijn vrouw nu een Suzuki Swift heeft is elke auto een vooruitgang.

Waar zijn vrouw wel een voorkeur voor heeft, is een hoge zitpositie. Dat stapt net even wat lekkerder in. Ook heb je zo meer overzicht. Ook een goede audio installatie is een eis. Verder is een beetje elektronica gewenst, met name op het gebied van veiligheid. Denk aan dode-hoek waarschuwing en dergelijke.

Aangezien zijn vrouw veel kleine stukjes rijdt en zowel thuis als op haar werk kan laden, is een Plug-In Hybride een reële (en gewenste) optie. Vaak kun je 20 kilometer wel redden op de accu en dan kun je met een PHEV dus gewoon 1 op oneindig rijden.

Wessel’s eigen zoektocht strandde altijd op hetzelfde punt. Tot zijn verbazing komt hij telkens uit op de Mitsubishi Outlander PHEV in de luxe Prestige + uitvoering. Deze auto lijkt aan alle eisen te voldoen. Wessel heeft hard gezocht, maar kon vooralsnog niets anders vinden. Dus deponeerde hij de vraag bij ons: moet hij nu werkelijk aan de Outlander PHEV, of zijn er ook andere opties binnen de gestelde kaders?

Uiteraard heeft Wessel voor ons de overbekende tabel ingevoerd. U kunt het hieronder aanschouwen:

Huidige /vorige auto's: Suzuki Swift Shogun (haar) / BMW M5 F10 (hem) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €50.000, minder is beter Jaarkilometrage: 10.000 km per jaar Brandstofvoorkeur: Het liefste hybride in verband met korte afstanden woon-werk Reden aanschaf andere auto: Gezinsuitbreiding Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 1 kind onderweg, 2e in de planning Voorkeursmerken /modellen: Mitsubishi Outlander PHEV 2017 No-go modellen / merken: Geen

Volkswagen Tiguan GTE Highline

Prijs: €46.495 (prijs Passat Variant GTE Highiline)

Op deze Volkswagen moeten we nog eventjes wachten. Maar het ziet er naar uit dat deze binnen niet al te afzienbare tijd bij de plaatselijke dealer zal staan. Qua techniek is de Tiguan GTE voor een groot gedeelte gelijk aan de Golf GTE en Passat GTE. Dat betekent een meer dan keurig interieur en een acceptabele aandrijflijn. In combinatie met de Tiguan (rijtest) levert dat een PHEV met een hoge instap op. VW’s staan niet bekend om hun waanzinnige standaarduitrusting, alhoewel het in de GTE uitvoeringen prima is. De prijs zal rond het niveau van de Outlander zitten. Houd er wel rekening mee dat de Outlander aanmerkelijk ruimer is dan de Tiguan.

Mitsubishi Outlander PHEV Prestige +

Prijs: €48.995

Wessel heeft absoluut een punt met de Outlander (rijtest). Onder de streep is het gewoon een steengoede aanbieding. Tuurlijk, het is niet Jägermeister op wielen, maar rationeel gezien heeft de Outlander PHEV een aantal troeven in zijn mouw. Lekker veel ruimte, hoge instap, uiterst complete uitrusting, zeer betrouwbaar en sinds de facelift niet meer lelijk. Het hybride systeem werkt best bijzonder en is perfect afgesteld op veel kleine ritjes. Voor langere snelwegritten merk je dat het verbruik desastreus kan worden en de 2.0 benzinemotor astmatisch is.

Mercedes-Benz GLC 350e 4-Matic (X253)

Prijs: €56.295

Maar de Mercedes zit toch boven het budget? Jazeker, dat klopt. En met een paar opties zit je zo op 60 mille. Maar als je je in weet te houden heb je werkelijk een topauto. Ten opzichte van de Outlander krijg je zo enorm veel méér auto. Het interieur is zeer verzorgd. Top van zijn klasse. De rijeigenschappen zijn vele malen prettiger. Meer comfort én meer sportiviteit. Ook de motor van de GLC is een aanrader: met een systeemvermogen van 279 pk is het gewoon een snelle auto. Als je je in weet te houden met de opties is het nog waar voor je geld ook. Wie had dat gedacht bij een Mercedes?

Ford C-Max Energi Titanium Plus

Prijs: €36.996

Met de Mercedes zaten we ruim boven het budget, de Ford C-Max Energi (rijtest) juist flink onder het budget. In principe voldoet de C-Max namelijk heel aardig aan je eisen. Het is een PHEV met een hoge zit. Echt een auto die ideaal is voor kinderen. De accu neemt wel wat ruimte in bij de bagageruimte, houdt daar rekening mee. Het rijden is des Fords, dus prima, alhoewel de standaard C-Max alerter reageert. Een ander nadeel is het ontbreken van ‘gif’ in het gaspedaal. Het gaat allemaal zeer gezapig, waardoor de C-Max Energi aanmerkelijk slomer aanvoelt dan deze in werkelijkheid is.

BMW 225xe iPerformance (F45)

Prijs: €41.900,-

Gaan we nu echt de 2 serie Granny Tourer aanprijzen op Autoblog? Ja. Hele korte uitleg. de 2 serie Active Tourer is niet de beste BMW. Die heeft Wessel zelf al in de garage staan. Maar als compacte MPV is de 225xe een ijzersterke aanbieding. Het is niet de ruimste MPV in zijn soort, maar tot 3 kinderen en 2 volwassenen is prima te doen. Qua prestaties is de 225 aanzienlijke viever dan dan de Outlander of C-Max. 0-100 duurt slechts 6,7 seconden! Qua prijs zit je ook goed. Er is zelfs ruimte voor een M-Sport pakket (knapt de auto echt van op) en een paar andere opties.

Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Executive Line

Prijs: 33.395

Dit is geen Plug-In Hybride en toch willen we hem graag benoemen. De auto voldoet namelijk perfect aan je eisen. Het hybridesysteem zorgt met name op de korte ritjes die je vrouw gaat afleggen voor de meeste besparing. De auto is wat kleiner dan de Outlander, maar met de kinderen is het geen enkel probleem. Het is een prettige auto in de omgang, onze eigen @CasperH kon er weinig op aanmerken tijdens de rijtest. De topsnelheid is met 162 km/u een beetje laag. Maar de acceleratiecijfers zijn in orde. Voor 34 mille heb je de meest luxe uitvoering met alle opties. Als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl ziet De Niro er uitstekend uit. Stoere crossover. Niets mis mee.

Dit waren de nieuwe opties. Er is inderdaad niet veel te krijgen als je gaat voor een nieuwe Plug-In hybride. Kijken we naar jong gebruikte hybrides met een hoge instap, zijn de volgende 3 het bekijken waard. Bij de laatste twee opties moet je rekening houden met extra veel lol en extra veel kosten.

Lexus NX300 Edition

Prijs: +/- €40.000

KM-stand: +/- 20.000 km

Bouwjaar: 2014 – 2015

Soms zijn er van die auto’s waar ondergetekende blij van wordt. De Nissan Juke is een apart ding, maar het heeft wel karakter. Hetzelfde geld voor de Lexus NX300h. Het uiterlijk is apart en origineel. Voordeel van de NX300 is dat het een hoge zit heeft zonder dat je met een enorme lap SUV onderweg bent. Nadeel is dat het geen Plug-In is. Echter, bij korte stukjes excelleert de NX300 wel met veel koppel onderin. Sportief is de auto niet, maar het overvloedige comfort maakt dat meer dan goed.

Yolo: Porsche Cayenne Hybrid

Prijs: €47.500

KM-stand: 150.000

Bouwjaar: 2011

Porsche was er vroeg bij met de hybride SUV’s. Sterker nog, van deze generatie Cayenne zijn er twee verschillende types geweest. De huidige is een PHEV, genaamd Cayenne S E-Hybrid. Deze zijn tweedehands te vinden maar zijn aanzienlijk boven het budget. Logisch, want het zijn vrij nieuwe auto’s. Een andere optie is de Cayenne Hybrid van een generatie terug. Deze heeft een veel minder vernuftige aandrijflijn. Het is in principe een Audi S4 blok (3.0 liter met compressor) met een elektromotor eraan vast. Neemt niet weg dat het zeer fijne auto’s zijn. Uiteraard gaat dat gepaard met zeer hoge kosten, bijna op het niveau van jouw M5. Vandaar YOLO.

Yolo II: Cadillac Escalade Hybrid

Prijs: €49.500

KM-stand: 125.000 km

Bouwjaar: 2012

Dit gaan we natuurlijk niet écht aanraden. Bij het zoeken naar een Hybride SUV kwam deze voorbij. Het is niets meer dan een Escalade met een kleine elektromotor aan een grote V8 vastgeplakt. Het was een simpel trucje van GM om te laten zien dat zij óók progressief zijn qua techniek. Op zich heeft zo’n Escalade zeker zijn charme en de LS3 V8 is onverwoestbaar. Als Hybrid is het verbruik iets minder desastreus. Stiekem heeft zo’n Escalade wel wat. Kubieke meters lucht, vierkante meters leer en plakken nephout tot waar het oog reikt. Om je vrouw tegemoet te komen: de audio-installatie is uitstekend.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Mail dan naar tips-apenstaart-autoblog-punt-nl met het onderwerp Autoblog-Advies. Voorzie ons dan van de gegevens in de tabel en beschrijf duidelijk eventuele andere zaken die relevant zijn! Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!