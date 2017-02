Autoblog advies: vlotte leaseauto voor €650 p.m.

Het autohart versus het gezonde verstand. Is dat te combineren?

Voor wie er ervaring mee heeft: niets is zo leuk als het uitzoeken van een nieuwe leaseauto. Het is natuurlijk de kunst om verreweg de beste auto uit te kiezen in het gestelde budget. Tussen koop en lease zitten nogal wat verschillen. Niet alleen in de betaalconstructie, maar ook in de prijsstellingen. Een dure auto in aanschaf hoeft niet per se een dure auto in de lease te zijn. Andersom geldt hetzelfde: een auto met een lage aanschafprijs hoeft niet direct ook een gunstige leaseprijs te kennen. Kortom: het uitzoeken van een leaseauto kan nog een heel karweitje zijn.

Dit geldt ook voor Autoblog lezer Joost, die op zoek is naar een nieuwe leaseauto. Joost is nu 31 en vader van twee kinderen: een baby en een kleuter. Dus de auto moet wel een beetje praktisch zijn. Let wel: het gaat niet zozeer om de ruimte die de kinderen zelf innemen, maar wel om de benodigdheden om ze er representatief uit te laten zien. Met ‘vlotte’ in de titel bedoelen we (en Joost) niet zozeer een zeer snelle auto (dat mag overigens wel), maar eentje die er origineel uitziet. Of toch verstandig? Twijfels!

Joost rijdt op dit moment rond in een Seat Leon ST 1.4 FR-Line DSG, waarmee hij eventueel ook nog twee jaar door kan rijden. Dat is op zich nog niet eens zo’n gek idee, overigens. Op een kleine facelift na is de Leon nu immers nog hetzelfde. Je rijdt zeker niet in een verouderde auto rond. Om een beeld te krijgen van de eisen en wensen, heeft Joost de tabel der tabellen ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Seat Leon ST FR 1.4 TSI 150pk DSG (erg blij mee!) Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: €650 per maand Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine (absoluut geen diesel!) Reden aanschaf andere auto: Contract loopt af Gezinssamenstelling: 2 kleine kinderen (3 jaar en baby), 2 volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Goede combinatie tussen verstandig en leuk No-go modellen / merken: -

De auto’s en prijzen zijn niet direct één op één te vergelijken. Maar het overzicht is vooral om een beeld te geven van welke kanten je allemaal op kunt gaan. Dit zijn de aanbevelingen geworden:

Mazda 6 Sportbreak 2.0 SkyActiv 165 Skylease GT

€650 p.m.

We beginnen maar meteen met de de dikste en de duurste. De Mazda 6 loopt al weer een paar jaartjes mee, maar het is nog steeds een puike aanbieding in zijn klasse. Qua exterieur is het een zeer geslaagd model, maar het rijden is de kers op de taart. Mazda heeft echt een home-run geslagen met de 6. De motor is in tegenstelling tot de concurrentie nog atmosferisch. Dat merk je wel: je moet de auto echt meer op zijn staart trappen om snelheid te maken. Als Skylease GT uitvoering zitten alle leuke opties en extra’s erop. Bestel er eentje in het Soul Red, graag!

Volvo V60 T3 Nordic

€650 p.m.

Ditmaal doen we premium zonder een BMW, Audi of Mercedes te benoemen. De Volvo V60 (rijtest) is niet de meest ideale auto. De kofferbak is niet overbemeten (hoewel dat vooral geldt voor de Twin Engine modellen). Het model is ook al een paar jaar oud en je ziet ze werkelijk overal rijden. Maar is dat een reden om er niet naar te kijken? Op zich niet. Het is nog altijd een fraai model. De stoelen zijn uit de kunst en het comfort is bovengemiddeld. De ‘Nordic’ uitvoering is een actiemodel en beschikt dus over lekker wat opties. De T3 motor is een 2.0 liter met turbo en levert iets meer dan 150 pk, maar is eenvoudig tot 200 pk te chippen.

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Highline DSG

€620 p.m.

Dit verklaart meteen waarom je zoveel Volkswagens ziet terwijl de aanschafprijs hoger is. Dankzij de hoge restwaarde valt de leaseprijs mee. Terecht of onterecht: waar bovenstaande auto’s rond de 35 mille kosten, zit de Tiguan (rijtest) meer richting de 40 mille. Desondanks is de leaseprijs maar enkele tientjes per maand lager. Heb je dus geld over voor een stoer R-Line pakketje. De Tiguan is een fijne, praktische no-nonsense SUV waarmee je niemand tegen het hoofd stoot. De motor en bak zijn identiek aan jou huidige auto, dus geen verassingen op dat vlak. Gewoon een uiterst fijne SUV voor alledag.

Citroen Picasso PureTech 130 Shine

€550 p.m.

We hoeven niet het volledige budget uit te geven om een leuke auto te bedenken. Mocht je een midi-MPV zoeken is de Citroen C4 Picasso by far de leukste. Gaaf om te zien dat de designers echt heel erg werk hebben gemaakt van het uiterlijk. Ook van binnen heb je niet het idee in een alledaagse auto te zitten. Qua rijden is het vooral heel gemoedelijk en comfortabel. De 1.2 turbo driecilinder moet 130 pk leveren, maar zo voelt ‘ie zeker niet aan. Het is adequaat, niet meer dan dat. Maak anders even een proefritje voor de zekerheid. Anders valt een 165 pk sterke 1.6 ook nog in het budget.

Kia Sportage 1.6 T-GDI DynamicLine

€630 p.m.

Te kort aan vermogen zul je bij deze Kia niet hebben. De 1.6 turbomotor is goed voor 177 pk en 265 Nm. Daarmee komt de Sportage aan meer dan acceptabele prestaties. Je zou het niet zeggen, maar dit is al de vierde generatie Sportage, de eerste twee waren niet al te best, maar sinds generatie drie heeft Kia mega stappen gezet. Dat zie je ook terug in het interieur, dat gewoon keurig is. Supergoedkoop zijn de Koreanen niet meer, maar gelukkig hoef je niet te zemelen over opties: bijna alles zit er al op. Denk aan climate control, navigatiesysteem, led-verlichting achter, DAB+ radio, regensensor, 17″ velgen en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Dat is pas premium.

Skoda Superb Combi 1.4 TSI Active Business

€570 p.m.

Oké, we begrepen dat het wel iets cachet mag hebben. Dat heeft de Superb (rijtest) niet. Maar voor een relatief beperkt bedrag heb je wel een zeer ruime auto. Qua binnenmaten doet het niets onder voor bijvoorbeeld een Audi A6, een auto met een bijna twee keer hogere prijs in lease of aanschaf. De 1.4 TSI motor is voldoende en de Active Business uitvoering heeft eigenlijk alleen airco en navigatie, maar wat heb je nog meer nodig? Met kinderen, Ikea bezoekjes, sportdagen, verjaarfeestjes en familiebijeenkomsten is de overdaad aan ruimte een grote luxe. Bijkomende voordelen zijn de lange wielbasis en de spoorbreedte, waardoor de Superb uiterst comfortabel is. Ook handig: met een paar fietsen op het dak en wat gezonde Hollandse bluf kun je de Tour de France van dichtbij meemaken.

Honda Civic 1.5 VTEC Sport (FK7)

€600 p.m.

Wederom een auto die eigenlijk aan alle eisen voldoet. Het is een gloednieuw model, dus je ziet ze nog niet overal rijden. De nieuwe Civic is 10 cm langer dan de oude Civic, een auto die al niet te kort schoot qua ruimte. In het budget kun je kiezen uit alle uitvoeringen, maar we opteren vandaag voor de Sport: die smoelt het beste. Ze waren een beetje laat met downsizing bij Honda, maar de 1.5 VTEC turbo motor is een topper. Met 182 pk en 240 Nm kun je zelfs de gemiddelde lease BMW het lekker lastig maken.

YOLO: Ford Focus ST Wagon (DYB)

€710 p.m.

Voor deze zul je het budget ietsjes moeten opwaarderen, alhoewel 6 tientjes niet onoverkomelijk is. Maar dan heb je wel wat. De Focus ST Wagon (rijtest) is gezegend met een 2.0 EcoBoost turbo met maar liefst 250 pk. Aan de buitenkant bestaat er geen twijfel: dit is een snelle auto. De centrale stortkoker en dikke bodykit maken dat wel duidelijk. Van binnen zit je heerlijk vast in Recaro sportkuipen. Om te rijden een absoluut genoegen. Het verbruik zal wel ietsjes hoger liggen, maar verder kun je de vrouw uitleggen dat je gewoon een stationwagon hebt gekocht.

YOLO II: Saab 9-3 Turbo-X Combi Hirsch

€19.995

2008

120.000 km

Misschien een hypothetische stelling, maar je kan ook voor de leaseauto bedanken en zelf iets uitzoeken. Natuurlijk kunnen we dan uitkomen bij een Brabus V12 Combi, maar dat is ridicuul. Voor 20 mille heb je bijvoorbeeld een bijzondere Saab als deze. Oké, net als bij de Alfa Romeo 159 is het idee van de auto beter dan de uitwerking, maar met de 9-3 Turbo-X kwam Saab behoorlijk dichtbij. De 2.8 V6 turbo motor levert na een Hirsch kuur dik 300 pk. De overbrengingen van de 9-3 zijn nogal lang, waardoor de acceleratie wat tegenvalt. Maar kijk op de snelheidsmeter en je ziet dat die power er wel in zit. Die Boxster werd ook flink kleiner in de binnenspiegel. Bekijk deze video van @CasperH om te zien waar je op moet letten.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!