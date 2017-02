Het jaar dat Jos Verstappen wél een topauto had

Als. Dat ene woordje dat alles ongedaan maakt.

Als. Als de beide Mercedessen elkaar niet van de baan hadden gerost in Barcelona, dan had Max Verstappen vooralsnog geen race gewonnen. Dat maakt niet uit. Rosberg en Hamilton deden dat wel en dankzij een uitgekiende strategie (en een sterk staaltje bandenmanagement) won Max zijn eerste race. Denken in ‘als’ heeft dus eigenlijk geen zin. We laten een van de grotere race-filosofen van Nederland aan het woord:

Als, als, als. Als mijn tante een piemeltje had gehad, dan was het mijn oom geweest.

Was getekend, Tom Coronel.

Een waarheid als een koe, waar geen speld tussen is te krijgen. Als we kijken naar de carrière van Jos Verstappen valt het op dat er twee hiaten zijn. De laatste was in 2002, de eerste in 1999. Er is al veel gezegd over de Formule 1 optredens van Ons Jos. Zowel zijn klappers op als naast de baan zijn breed uitgemeten in de pers. Dat is zonde, want daardoor vergeten we dat het één van de betere coureurs van zijn periode was. Het nadeel voor Jos was dat er ook buitencategorie rijders waren als Mika Häkkinen en uiteraard Michael Schumacher. Maar op pure snelheid was hij niet de mindere van bijvoorbeeld een Heinz-Harald Frentzen, David Coulthard of Eddie Irvine. Jos zat alleen altijd in de verkeerde auto. Altijd? Neen, niet altijd. In 1999 zat hij in één van de beste auto’s van het veld. Jammer genoeg deed de auto nog niet mee.

Sommige merken zijn onmiskenbaar verbonden met de Formule 1. Denk aan Ferrari, Mercedes en Renault. Honda hoort zeker in dat rijtje thuis. Het Japanse merk heeft meerdere periodes in de Formule 1 meegedraaid. Eerste hoogtepunt is natuurlijk de Honda RA272. De eerste Japanse auto die een Formule 1 race wist te winnen. Een ander belangrijk tijdperk voor Honda zijn de jaren 80. Als motorenleverancier is het samen met McLaren oppermachtig in 1988. Slechts één race winnen ze niet dat jaar.

Dat succes smaakte naar meer en Honda zinspeelde op een comeback. Nu bouwde zusterbedrijf en huistuner Mugen al een tijdje motoren voor teams als Prost GP en het succesvolle Jordan. Honda wilde dat succes uitbreiden halverwege 1998. De hoge heren begonnen met het samenstellen van een team. Kyle Petryshen en Harvey Postlethwaite (die sinds het vergaan van Tyrell toch op de bank zat) werden aangetrokken. Kyle vanwege zijn kwaliteiten als motorspecialist (van Honda) en Harvey als ontwerper en teambaas. Mocht de naam Postlethwaite bekend voorkomen: dat klopt. Hij was ook de technische man achter de Hesketh van James Hunt in 1974. Volgens zeer gewaardeerd collega @MauritsH nog altijd het gaafste team ter wereld en daar heeft hij volkomen gelijk in.

De auto werd gebouwd in conjunctie met Dallara. De motor was de MF301HD van Mugen. Dat betekent een drie liter grote V10 met een blokhoek van 72 graden en een vermogen van meer dan 800 pk. Een uitstekend chassis en capabele motor waren dus aanwezig. Nu had het team een nog een waardig coureur nodig. Natuurlijk was een piloot als Häkkinen of Schumacher volkomen buiten bereik, maar in de subtop moest toch wel een snelle en ervaren persoon beschikbaar zijn? Die persoon was er in de vorm van Jos Verstappen.

In 1999 werden er diverse tests gehouden met de auto. Om een goed beeld van de auto te krijgen voldoet de RA099 aan de geldende F1 eisen. Op circuits als Barcelona, Suzuka en met name Jerez de la Frontera stelt de auto zeker niet teleur. Sterker nog, deze ruwe diamant kon zich makkelijk meten met bovenste middenmoot. Denk aan auto’s als de Benneton-Playlife, Stewart-Ford en Williams-Supertec.

Of het door de spanning kwam of de onverwachte progressie is niet bekend, maar op 15 april 1999, tijdens een test op Barcelona waar Jos Verstappen wederom uitstekende tijd liet noteren, krijgt Harvey Postlethwaite een hartaanval. Deze werd hem fataal en het was voor Honda de reden om bijna direct de stekker uit het project te steken. Harvey Postlethwaite werd 55 jaar. Honda ging verder als motorenleverancier voor BAR en Jordan. Voor Jos Verstappen moest zijn vizier zetten op een nieuw F1-zitje, wat manager Rothenhatter voor hem vind bij Arrows.

Als, als, als. Als dat hele Honda project nou eens door was gegaan zou dat een een kroon zijn geweest op de Formule 1 loopbaan van Jos Verstappen. Kampioen worden zou een utopie zijn geweest in de tijden van Häkkinnen en Schumacher. Maar geregeld een podium pakken en verrassen tijdens enkele races had er zeker ingezeten. Precies zoals Irvine, Coulthard en Frentzen dat hebben gedaan. Jos Verstappen hoort zeker in dat rijtje van toprijders thuis.