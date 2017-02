Lezersvraag: de mooiste F1-bolide van 2017?

We hebben alle presentaties inmiddels achter de rug. Kies je favoriet!

Afgelopen week hebben we kennis kunnen maken met de F1-auto’s voor het aankomende seizoen. Williams trapte op de 17de al af met de FW40. Daarna volgden Sauber, Renault, Force India, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, Haas en hekkensluiter Toro Rosso.

Het ene team koos voor heftigere wijzigingen in vergelijking met het vorige seizoen dan de ander. Het onderwerp van de week was natuurlijk de toevoeging van de haaienvin, maar ook op dat gebied is de ene vin de andere niet. De haaienvin van Haas heeft bijvoorbeeld een diepe snede, terwijl die van Ferrari een stuk subtieler is. Bij Mercedes lijkt de haaienvin juist te ontbreken.

Maar welke is nu het meest geslaagd? McLaren roept herinneringen op aan Jos Verstappen door de oranje-zwart livery. Bij Ferrari vonden ze het allemaal wel prima en qua kleurtjes is er weinig veranderd. Hetzelfde geldt voor Red Bull. Alle bolides voor het aankomende seizoen check je hieronder. Welke is jouw favoriet en waarom?

Williams FW40



Sauber C36



Renault R.S.17



Force India VJM10



Mercedes W08



Ferrari SF70H



McLaren MCL32



Red Bull RB13



Haas F1 VF17



Toro Rosso STR12