Van deze 11 modellen moet je de instapper hebben

Sterker nog: het is de beste keuze

Wat heb je nu werkelijk nodig? Dat lijkt een rare vraag, want het liefst heb je gewoon alles. Echter, het wil niet zeggen dat de dikste uitvoering daadwerkelijk de beste is. Uiteraard zal de marketingafdeling en de verkoper er alles aan doen om je weg te laten rijden in de dikste variant. Vaak heb je dan ook een perfecte auto. Maar soms wil het feit dat de ‘sweet spot’ in de model line-up de instapper is. Daar kun je zelf je voordeel mee doen, want voor minder geld heb je dus eigenlijk de betere auto.

Dit kan zijn doordat sommige uitvoeringen technische eigenschappen hebben (4WD, automaat) die eigenlijk niet wenselijk zijn. Of dat je meteen vastzit aan een lading opties waar je werkelijk helemaal niets mee kan. Vandaar dit overzicht van modellen, waarbij de instapper briljant is en de rest eigenlijk vrij weinig toevoegt.

Porsche 911 Carrera (997.2)

Van de Porsche 997 waren enorm veel smakelijke uitvoeringen zoals de GTS, Turbo S en GT3. De verzamelaars gaan massaal voor de GT3 RS 4.0 en GT2 RS, de mooiweer koningen gaan voor een Cabriolet, terwijl de meest verkochte variant in Nederland de Carrera 4S was. Maar er valt wat te zeggen voor de meest basic 911. Handgeschakeld, atmosferisch en met hydraulische besturing. Misschien wel de allerbeste Porsche die je nu gebruikt kunt kopen. Modern genoeg om dagelijks mee te toeren, op een circuit sta je echt niet voor schut en houdt je hem netjes dan valt de afschrijving ook mee. Kijk maar naar de 964, daarvan zijn de standaarduitvoeringen ook populair.

MINI One (R56)

BMW heeft een gouden zet gedaan met de New MINI. Sterker nog, ze hebben een compleet nieuw segment aangeboord. Klanten konden helemaal los gaan op de optielijsten. Een Cooper S kan met gemak naar de 40k. Maar dan mis je het punt. Bij een MINI moet je lol hebben op een andere manier. De standaarduitvoering heeft een topwegligging. Dankzij de smalle bandjes zit je eerder te balanceren op de grens van grip en slip. De piepkleine 1.4 heeft nauwelijks power, maar vind het heerlijk om op toeren gejaagd te worden. Airco zit er niet op, moet je ook niet willen. Als je dat ding aan zet rem je op de motor af. Gewoon de ramen omdraaien en je hele rit volgas gaan zonder je rijbewijs kwijt te raken. Net als bij de originele MINI.

Lamborghini Gallardo LP550-2

Ok, bij een supercar kun je niet echt spreken van een instapper. Als de prijs hoger is dan de gemiddelde dertien-onder-een-kap in Amstelveen dan is er geen instapper. Feit is dat er veel verschillende uitvoeringen van de Gallardo zijn. De meeste hebben allemaal de flappy-paddles en vierwielaandrijving. Maar na de facelift stond er in de prijslijst een Gallardo LP550-2. Deze had een handbak en achterwielaandrijving. Precies zoals je het wilde hebben bij een auto.

Citroen C3 Pluriel 1.4i

De perfecte auto voor je huis in monaco. Je haalt een keer de bogen eraf om ze er nooit meer op te zetten. Tuurlijk, een Pagani Huayra Roadster kun je ook met gemak betalen, maar een doosje vino, twee kilo fromage en een tas vol baguettes gooi je zo in de achterklep van de Pluriel. De instapper is perfect en pretentieloos. Het 1.4’tje was niet snel, maar wel stil en soepel. Daarbij had je in de veel snellere 1.6 een bizar slechte sequentieel te bedienen bak. Zie het als een moderne Eend. Charmant, comfortabel en pretentieloos.

Bentley Continental GT V8

Het lijkt mij lastig om Bentley verkoper te zijn. Want je moet iedereen natuurlijk in een zo duur mogelijke Bentley zien weg te rijden. Maar bij de Continental is dat eigenlijk helemaal niet nodig. De V8 is lichter in de neus en daar profiteert de auto van. Ook is de sound veel beter passend bij de auto, de W12 heeft ondergetekende nooit zo kunnen bekoren. Maar het mooiste zijn de standaard looks. Kijk naar de afbeelding hieronder. Een blauwe, veel beter dan het obligate zwarte of wit. En check die standaard velgen. Geen zwarte frutsels erin, geen chroom, gewoon grijze velgen. Zoals het heurt onder een Bentley.

Lancia Kappa K Coupe (838)

Dit is een bijzondere auto. Een coupe die niet sportief pretendeerde te zijn, was zeldzaam in de jaren 90. De coupé-versie van de Kappa was bijzonder aristocratisch. De topuitvoering was een Busso V6 met 204 pk. En toch is de instapper te prefereren. De 2.4 vijfcilinder is namelijk nauwelijks langzamer en een stukje zuiniger. Ook klinkt de roffel prima. Daarbij kon je de V6 alleen krijgen met trage viertrapsautomaat terwijl de handbak vijf verzetten had.

Jeep Wrangler (TJ)

Of eigenlijk elke echte terreinwaardige 4×4 als de G-klasse of de Defender. Vaak zijn het mode-autootjes geworden, volgehangen met dikke motoren, veel luxe, dikke velgen en een rits accessoires. Maar dat wil je helemaal niet in een basic-Wrangler. Een kale 4×4 is the way to go. Lichter, smalle bandjes en het interieur mag vies worden. Zo hoort het met een 4×4. En de rij-ervaring op de weg is net zo rampzalig, alleen sta je niet voor schut in de modder.

Mercedes E200

Das beste oder nichts. Nog immer de slogan van het merk met de ster. Dus je zou zeggen dat de E63S uitvoering de allerbeste is. Maar in principe is de standaarduitvoering van de E-klasse briljant. Een instapper met een topsnelheid van 240 km/u. Qua luxe heb je niets te klagen eigenlijk: automatische airco en en een automaat zitten er standaard al op. Ok, misschien is de instapper niet de allerfijnste, maar het is zeker een uitstekende aanbieding.

Lotus Elise S (S2)

Als er één auto een hoeveelheid aan verschillende modellen heeft gehad is het de Elise van Lotus wel. In 2006 kwam alles perfect samen met de Elise S. In tegenstelling tot wat je zou kunnen aannemen was dat het nieuwe instapmodel van de Elise. De motor was een 1.8 viercilinder VVT-i van Toyota. Net als bij de Porsche 997 een welhaast perfecte blend van prestaties, wegligging, looks en prijs dat je niet anders kunt concluderen dat dit de fijnste Elise was.

Land Rover Range Rover TDV6 HSE (L402)

Ok, wat wil je bij een Range Rover? Veel ruimte, een hoge zitpositie en terreinwaardigheid. De motor moet voldoende koppel hebben om zichzelf op gang te helpen, al dan niet met een @Wouter erachter. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt zit op de instapper. Ja, er zijn snellere en duurdere varianten, maar die verbruiken voornamelijk meer. Echt snel gaat een Range Rover natuurlijk niet worden, hoeft ook helemaal niet. En ondanks de badge HSE is het wel degelijk de instapper, die bijna niemand lijkt te kiezen. Zonde, want leer, navi, automaat, 4×4, clima, audio etc: het zit er allemaal op.

Seat Mii

Zelfs de meest kleine auto’s zijn al erg luxe. Daarom is de meest standaard Seat Mii verfrissend. Ok, heel erg spannend wordt het niet, maar je krijgt wel precies wat je wilt. Geen pretentieuze VW badge en prijs, maar exact hetzelfde product met de items die je nodig hebt. Er zit een dak op dat je droog houdt. Via de deuren kun je naar binnen en naar buiten. Ga voor de stalen velgen, die zijn verreweg het gaafst. Maar je hebt wel een moderne auto met alle veiligheidsvoorzieningen en een prima motortje. Wederom, ga voor de basismotor, want deze is exact gelijk aan de sterkere variant, maar dan geknepen. Een simpel kuurtje haalt er 85 paarden uit voor je.

Audi R8 4.2 FSI quattro

De Audi R8 sloeg in als een bom. Een bruikbare sportwagen met Supercar looks. De auto was leverbaar met een keur aan tiencilinders en diverse transmissies. Maar bij de R8 moeten we eigenlijk naar de basis. De standaard 4.2 V8 is namelijk een juweeltje. De R-Tronic bak was een draak, in tegenstelling tot de handbak. De R8 4.2 ziet er sneller uit dan dat ie is, maar dat maakt niet uit. De blend tussen gebruiksgemak, wegligging, stuurgevoel en geluid was zelden zo goed bij een auto, laat staan de basisuitvoering.