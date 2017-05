Volgende generatie Cayman GT4 zal lekker klinken

Geen Subaru-toestanden voor de nieuwe generatie van de allerheetste Cayman.

Met de komst van de Porsche 718 Cayman (rijtest) was er de vrees dat de GT4-variant (rijtest) mogelijk ook een geblazen viercilinder boxer zou gaan krijgen. Deze ‘angst’ kan worden weggenomen, want via Car and Driver is duidelijk geworden dat Porsche gewoon weer een atmosferische zescilinder gaat lepelen in de nieuwe GT4.

Volgens Porsche GT-topman Andreas Preuninger passen natuurlijk ademende motoren beter bij de sportievere straatmodellen van het merk dan motoren met blaashulp. “Atmosferische motoren hebben iets speciaals. Meer emotie, een betere gasrespons en meer gevoel. Dat pure gevoel kan beter worden gerealiseerd met een hoogtoerige atmosferische motor dan een blok met een turbo.”

De vorige Cayman GT4 had de 3.8 boxer uit de 911 (991) Carrera onder de kap. De verwachting is dat de nieuwe GT4 een vierliter blok als hoofdingrediënt zal krijgen. Dit in combinatie met een iets minder spannende setup dan de nieuwe GT3 om niet in het vaarwater te zitten van de dikste 911 991.2.

De opmerking van Preuninger is overigens opmerkelijk te noemen, aangezien de 911 GT2’s het moeten stellen met een geblazen motor. De uitspraak van de topman moet je dan ook met een korreltje zout nemen. De verwachting is dat de nieuwe GT2 namelijk ook weer een sportauto gaat worden met een blaasinstrument onder de kap.