Zie hier: 12 betaalbare sleepers

Stel: je wil zo hard mogelijk, maar het moet wel spotgoedkoop en onopvallend. Bekijk dan deze 12 opties.

In Nederland bezigen wij de naam Sleeper, overgenomen van de Amerikanen. De Britten gebruiken een nog mooier woord: Q-car. Dat is naar aanleiding van de term ‘Q-Ships’. Dat komt uit de oorlog. Het trucje was simpel. Laat een oorlogschip eruit zien als een vrachtschip. Op het moment dat je dicht genoeg bij de vijand bent is hij al te laat om te antwoorden op jouw aanval. Deze ‘zeeslag’ voor op de weg is natuurlijk nog veel leuker.

Het is duidelijk hoe het gaat. Op de snelweg rijd je rustig 120-130 op de linkerbaan. Vervolgens is je binnenspiegel compleet gevuld met een Audi Q5 S-Line (of een andere pretentieuze bumperklever) die duidelijk maakt dat zijn Uber-leasert superieur is aan jouw stuk blik. Dan is er niets leukers om naar rechts te gaan en telkens en beetje bij beetje meer gas te geven, totdat de Yup in kwestie afhaakt. Het is kinderachtig, het is nutteloos en het is oh, zo vermakelijk.

Als kleine Willempie kan ik mij de geneugten van de Sleeper goed herinneren. Mijn ouweheer had een Saab 900, een heuse Turbo. Dan reden we in Rotterdam van verkeerslicht naar verkeerslicht. En het moment dat er een Golfje GTI of BMW met grote wielen voor ging zitten, kon je met die gekke Zweed gewoon ernaast blijven. Kortom: Sleepers zijn leuk. Natuurlijk dromen we allemaal van een E500, RS2, 850 T-5R of M5. Maar er zijn twee nadelen aan dat type auto. Ten eerste: het zijn eigenlijk geen Sleepers, de meeste mensen zien wel dat het snelle auto’s zijn. Een vlaflip-gele Volvo of felblauw Audi stationwagon? Vast iets snels. Tweede nadeel: omdat iedereen ze aanbid zijn ze stervensduur geworden. Dermate duur dat het leuke er wel af is. Daarom gingen wij op zoek naar de leukste betaalbare Sleepers. We beginnen bij 2 mille om te eindigen bij 15 mille. Mocht je de Passat W8 missen: klopt, die is niet zo snel (zeker met automaat valt het tegen) en heeft vier dikke uitlaten. Precies het tegenovergestelde van een Sleeper.

Wat is het?

Een Kia Cerato 2.0 CVVT (LD). Treurigheid op 15” wielen. Nog uit de tijd dat Kia goedkoop uitziende auto’s bouwde. De Cerato heeft echt alles tegen. De betere zwerver zou nog bedanken om hier zijn roes uit te slapen. Het design ontbreekt compleet. Het zijn niet-lijnen en het het dashboard is opgetrokken uit anti-materie. Het is gewoon een auto. De meeste zijn uitgerust met een 1.5 dieseltje of 1.6 op benzine. Maar waarschijnlijk was er een lolbroek van een stagiair bij Kia die stiekem besloot dat er ook een dikke tweeliter in gezet moest worden.

Wil het een beetje vooruit?

Laatst hadden we een lijstje met vergeten hot hatches uit de jaren 90, auto’s die bijkans legendarisch aan het worden zijn. Qua vermogen (143 pk) en gewicht (1.200 Kg) kon deze Kia er prima tussen. Een beetje 418i M-Sport Gran Coupe rij je er wel uit.

Wat kost een redelijk exemplaar tegenwoordig?

Vanaf 2 mille heb je een uitstekende Cerato. Voor de geleverde performance en geboden betrouwbaarheid absoluut niet verkeerd.

Wat is het?

Een Honda Civic AeroDeck VTI (MB/MC). De perfecte auto voor de Paul Walker-fanaat met voortplantingsdrang. Het is een zeldzame stationversie van de Honda Civic. Je zag ze in de jaren 90 nauwelijks voorbijkomen. Toen Honda besloot om er een potente 1.8 VTEC motor in te hangen waren de journalisten in extase, maar het kopende publiek keek er niet naar om. Daardoor zeer zeldzaam.

Wil het een beetje vooruit?

Jazeker! Het is maar een 1.8 motor, maar deze levert wel even 170 pk! Alhoewel de eerlijk gebied te zeggen dat de cijfers niet alles zijn. Dit is namelijk een raszuiver racertje. Een hoogtoerige, atmosferische motor met uitstekende handbak. Het onderstel is ook (voor die klasse toen) exotisch: onafhankelijke ophanging rondom.

Wat kost een redelijk exemplaar tegenwoordig?

Voor ongeveer 4 mille heb je prima exemplaar. De meeste exemplaren hebben wel flink meer dan een ton gelopen, maar met goed onderhoud moet dat geen probleem zijn.

Wat is het?

Een Volkswagen Golf V6 4-Motion (Typ 1J). Een Golf van de vierde generatie met een 24-kleps variant van de befaamde VR6 motor. De GTI van de Golf IV was een regelrechte flop als Hot Hatch en deze eigenlijk ook. Deze auto lijkt gebouwd te zijn met dit lijstje in het achterhoofd.

Wil het een beetje vooruit?

Uiteraard! De motor levert een gewone 204 pk. Dat was en is bovengemiddeld voor een C-segment hatchback. Ook het koppel van 270 Nm is prettig. Dankzij de vierwielaandrijving haal je de 100 in zo’n 7 tellen en kun je 235 aantikken op de Autobahn. Maar het leukste is nog de wijzigingen aan het uiterlijk. Je kreeg 16” lichtmetalen velgen en subtiele dubbele uitlaatpijpjes. That’s it.

Wat kost een redelijk exemplaar tegenwoordig?

Voor 6 mille heb je keuze uit originele exemplaren met minder dan anderhalve ton op de klok. Heb je geen bezwaar tegen niet-originele velgen, hoge kilometerstanden en achterstallig onderhoud, dan ben je voor de helft al spekkoper.

Wat is het?

De Rover 220 Turbo Coupe (R8). Ondanks die stoere naam is het eigenlijk best een elegante en onopvallende auto. De auto is deels opgetrokken uit Honda techniek, maar de motor is British Beef. Een 2-liter Rover K-series 4-cilinder met flinke turbo weet 200 pk te mobileren.

Wil het een beetje vooruit?

Oh, yes. Rover K-series 4-cilinders zijn altijd bovengemiddeld potente motoren geweest, maar deze sloeg alles. 200 pk is veel, 240 Nm is meer dan voldoende. Het is echter het gebrek aan massa waardoor deze auto zo van kiet gaat: zo rond de 1150 Kg. 0-100 is achter de rug in minder dan 7 seconden terwijl 240 km/u tot de mogelijkheden behoort. Had je niet verwacht, he?

Wat kost een redelijk exemplaar tegenwoordig?

Er staan niet veel te koop. Daar is een goede reden voor, want er zijn er weinig van gebouwd. Maar voor 4 mille heb je al zo’n buitengewoon gedistingeerde en potente Coupe op de inrit staan!

Wat is het?

Een Volvo S80 T6. De ultieme bejaardenmobiel. Maar dan met een zes-in-lijn met twee turbo’s. Goed voor 272 pk en 400 Nm.. Op de voorwielen.

Wil het een beetje vooruit?

Zeker en vast! De tijd voor de standaardsprint is niet echt indrukkend. Dat heeft te maken met een paar onfortuinlijke feiten. Een hoog gewicht, voorwielaandrijving en een viertrapsautomaat. Maar op de Autobahn heb je daar geen last van. Tussen de 100 en 250 km/u ben je heer en meester.

Wat kost een redelijk exemplaar tegenwoordig?

Voor zo’n 3 mille kun je een aardige S80 T6 bij een particulier op de kop tikken. Check hier de aandachtspunten.

Wat is het?

Een Alfa Romeo 166 (936) met de 3.2 V6 motor. Het is je opgevallen dat de Italianen een beetje ondervertegenwoordigd zijn. Dat komt niet omdat ze niet snel zijn, maar voornamelijk omdat ze door hun styling er veelal behoorlijk snel uitzien. Een Maserati Quattroporte ziet er bijvoorbeeld sneller uit dan deze eigenlijk is. Daar komt de 166 om de hoek kijken, want deze valt minder op. Daarbij kon je de latere uitvoeringen krijgen met de Uber-Busso motor, de 3.2 liter V6 met 240 pk.

Wil het een beetje vooruit?

Op zich wel. 0-100 kost nog geen 7,5 seconden terwijl de topsnelheid 245 km/u bedraagt. Ok, er zijn snellere concurrenten, maar die zijn niet zo ingetogen stijlvol. Of goedkoop.

Wat kost een beetje redelijk exemplaar?

Nu komt het bestaansrecht voor deze auto in dit lijstje om de hoek kijken. Want je hebt al een 166 3,2 voor zo’n 5 mille. Dan heb je al een behoorlijk exemplaar. Andere Alfa’s met deze motor kosten significant meer. Het ging niet alleen om het sleeper gehalte, maar ook de bereikbaarheid ervan. Een Autoblog-lezer ging je al voor.

Wat is het?

Een Opel Vectra 2.8 V6 Turbo (C). En nee, niet de OPC. Er is namelijk een model onder dat sportieve topmodel geweest. Van buiten zag deze Vectra er uit als alle andere Vectra’s, maar je had wel de beschikking over dezelfde motor, zij het met iets minder vermogen. Maar een beetje chiptuner kan die marge wel vinden.

Wil het een beetje vooruit?

Uiteraard is dat afhankelijk van je referentiekader, maar de Vectra met V6 turbo sleurt er altijd aan. De eerste series hadden 230 pk, later werd dit zelfs 250 paarden! De 0-100 tijd is niet bijzonder, maar eenmaal op snelheid komt de Vectra in zijn element. Je hebt geen nadeel meer van de voorwielaandrijving en de lange bakverhoudingen. Maar deze auto’s zijn begrensd op 250 km/u, mede dankzij de bijzonder lage Cw-waarde. Chipje erin van Irmscher en klaar.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Nieuw zijn ze in Nederland bijna niet verkocht, naar het schijnt heeft Ali B er eentje gehad. Dus grote kans dat je in Duitsland moet shoppen. Daar vind je ze al voor een mille of vijf.

Wat is het?

Een Subaru Forester 2.5 XT (SG). Over gemiste kansen gesproken. Een crossover met dikke motor is tegenwoordiger goud waard, maar Subaru was Subaru en sloeg de plank mis. Gelukkig, want daardoor kunnen we dit stukje schrijven. In principe is dit gewoon een Forester met de motor van een Impreza WRX. Er was ook een Forester STI, maar die zijn niet echt onopvallend.

Wil het een beetje vooruit?

Ja, absoluut. 0-100 duurt slechts 6 seconden. Zes. Dat is bizar snel voor een auto die je nu voornamelijk ziet in programma’s van Omroep Max.

Wat kost een redelijk exemplaar tegenwoordig?

Voor zo’n zes tot zeven mille tik je een goede Forester 2.5 XT op de kop. Als je nog 1.500 spendeert aan een luchtfilter, uitlaat en chip zit je op 300 pk…

Wat is het?

Een Citroen C5 3.0 HDiF FAP Exclusive. Een charmante Berlin voor mensen die premium verwerpen voor de geneugten van pneumatische vering, extreem veel koppel en fikse afschrijving. Het is in de basis gewoon een Citroen C5, maar dan met de motor uit een Jaguar XF. Citroen was daarmee een van de weinigen niet-Premium merken die een potente zescilinder diesel in hun D-segmenter lepelden.

Wil het een beetje vooruit?

Nou en of! Op de Autobahn kun je eindeloos BMW’s blijven pesten. Het maximum vermogen bedraagt zo’n 240 pk, meer dan voldoende. De 0-100 tijd valt wat tegen: iets minder dan 8 seconden. Maar het gaat om het koppel: 450 Nm. Dat wordt ook nog eens geleverd vanaf 1.600 toeren. Deze motor is smeuïgere dan een pot Calvé pindakaas.

Wat kost een redelijk exemplaar tegenwoordig?

Tip: haal ‘m uit Duitsland. Daar vind je voldoende potente C5’s met zo’n anderhalve ton op de klok voor zo’n 10 mille. Het aankoopadvies kun je hier bekijken.

Wat is het?

De Lexus GS430. Slaaptablet op wielen. Niet alleen door de ingetogen styling, maar ook de serene rust aan boord. Werkelijk alles staat bij deze auto in het teken om gerieflijk voort te bewegen,

Wil het een beetje vooruit?

Maar natuurlijk. Er zit een V8 die meer dan 280 pk op de achterwielen loslaat. Je ziet het er niet aan af, maar deze auto knalt in 6 seconden naar de 100 om vrolijk de begrenzer in te beuken. Geheel discreet, uiteraard.

Wat kost een redelijk exemplaar tegenwoordig?

Voor iets meer dan 10 mille kun je al enkele exemplaren vinden, het liefst zonder rare bodykit. Maar het kan nog beter als je voor het oudere type GS430 gaat. Die heeft dezelfde motor en is al te vinden voor zo’n 7 mille.

Wat Is het?

De Jaguar S-Type R, een zwaar onderschatte retro-sedan. Ok, het is een ‘R’ en ziet er daardoor sneller uit dan zijn andere broeders, maar opvallen doe je niet. Vijfspaaks velgen en het ontbreken van chroomstrips ziet niemand als sportief of snel.

Wil het een beetje vooruit?

Boy, deze S-Types zijn snel. De 0-100 sprint in 5,5 seconden is ok, maar hoe dit ding accelereert tussen 150 en 250 is bizar. Het geluid is bijzonder, je hoort voornamelijk het hoge gehuil van de compressor.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor rond de 12,5 mille beginnen de eerste exemplaren in de buurt te komen waar je niet direct op leeg loopt. Durf je wel een gokje te wagen? Kijk dan naar deze video.

Wat is het?

Een Mercedes-Benz S600. Terwijl iedereen kijkt naar de AMG modellen, wordt deze vaak vergeten. Tot 2002 vrij logisch, niemand komt zijn bed uit voor 367 pk. Maar de latere versies hadden een 5.5 liter V12 met 500 pk en 800 Nm onder de kap liggen.

Wilt het een beetje vooruit?

Hell Yeah! Dit gaat af als een raket,. Ok, de 0-100 tijd lijkt tegen te vallen met 5 seconden. Maar dat verteld het halve verhaal. Want als de twee ton aan staal, leer en hout op gang is, lijkt er geen houden meer aan. Dit is een auto die merkbaar begrensd is op 250 km/u. Zonder die elektronische nanny haal je de 300 km/u met gemak. Investeer je in een eitje van Brabus, Vaeth Lorinser of Carlsson, dan heb je bijna 600 pk en 1.000 Nm tot je beschikking.

Wat kost een redelijk exemplaar tegenwoordig?

Ok, betaalbaar is relatief. Want je bent al gauw 15 mille kwijt en dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten om het allemaal rijdend te houden.