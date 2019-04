“Aankondiging Grand Prix Zandvoort komt volgende week”

Het zal toch niet zo zijn?

Menig televisiesoap kan niet tippen aan het drama van jewelste dat we de Grand Prix van Nederland mogen noemen. Ondanks het feit dat geen van de twee desbetreffende circuits, Assen en Zandvoort, nog tot een akkkoord is gekomen met het Formula One Management, gaan er dusdanig veel meningen, beweringen en geruchten rond dat vrijwel niemand er wijs uit kan worden. Vandaag lijkt dat te veranderen.

Als het ligt aan Motorsport Week, een medium dat er niet om bekendstaat onzin uit te kramen, dan is er wel degelijk een akkoord. Uit eigen bronnen heeft het blad vernomen dat de Dutch Grand Prix inderdaad vanaf volgend jaar terugkeert op de kalender. Naar verluidt heeft het circuit aan de kust een deal weten op te strijken met de Formule 1 voor liefst vijf jaar.

Aangezien Max Verstappen pas aan het begin van een lange carrière staat en ongetwijfeld nog een aantal jaren op het grootste toneel zal mogen spelen, zal de organisatie geen problemen kennen met de kaartverkoop. De infrastructuur lijkt eigenlijk de enige factor die roet in het eten zal kunnen gooien. Immers, de gemeente heeft recentelijk aangekondigd bereid te zijn vier miljoen euro te investeren in de komst van de Formule 1.

Hoewel er momenteel nog weinig andere details zijn over het verhaal, bestaat er een aanzienlijke kans dat de Grote Prijs van Nederland ergens in de lente verreden zal worden. Dit om niet in het vaarwater van Spa-Francorchamps, waar het circus na de zomerstop neer zal strijken, terecht te komen. Mogelijk vervangt de Dutch Grand Prix zelfs de Formule 1-race in Spanje, als een deal met laatstgenoemde in het water valt.