The Collectables Podcast 1: €250.000 aan verkochte auto’s! - Autoblog.nl

Met een nieuw platform verwacht je van alles. Daar komt zo veel niet van uit, maar dat maakt het alleen maar interessanter. Tom (Ferrari-Tom), Joris (996-Joris) en Wouter (die grijze) praten je bij.

Daarbij bespreken we vast niet alles wat jullie willen weten, maar het geeft wel een kijkje in de keuken van hoe dat nou gaat. Als je een veilingsite voor leuke auto’s start, niet alles gaat in één keer goed. En nu je dit toch leest: The Collectables had vooraf meer hothatches verwacht. Ben je toe aan je volgende auto, maar moet de hothatch eerst nog naar een nieuwe eigenaar: meld hem aan.

Verder stippen we een beetje autonieuws aan, maar hebben we het veel te weinig over het wagenpark van Tom. Dat bewaren we dus voor een volgende podcast van The Collectables. Deze keer hebben we eerst alleen de video-versie, maar er komt ook een audio-only versie op de bekende podcast kanalen.