Autoblog advies: station voor aankomende tweeling (€15k)

Het zijn niet zozeer de afmetingen van de koters, dan wel de hoeveelheid extra bagage die ineens mee schijnt te moeten!

Via het invulformulier kregen wij een aanvraag van Alexander. Alexander is op dit moment de gelukkige bestuurder van een Alfa Romeo MiTo. Maar er gaan toch wat dingen veranderen in zijn thuissituatie. Alexander heeft namelijk succesvol de broedmachine geactiveerd, waardoor hij over drie maanden een verdubbeling verwacht qua gezinsbezetting. In correct Nederlands: ze zijn in blijde verwachting van een tweeling.

Er is een verschil tussen weten en ervaren. We weten allemaal dat een Nissan GT-R bizar snel accelereert. Maar het daadwerkelijk meemaken is wat anders dan tot 3,5 seconden tellen en dan ‘honderd!’ zeggen. Dus toen de aanvraag bij de burelen van AB binnenkwam was @CasperH er als de kippen bij om even een paar dingen helder te maken. Onlangs heeft Casper namelijk zelf een tweeling mogen ontvangen en dus weet hij als geen ander wat daarbij komt kijken.

Een E39 Touring is met zijn lengte waarschijnlijk al een probleem. Ik ben 1.85 en als ik de kinderen achterin heb moet mijn stoel iets meer rechtop staan dan normaal. En zelfs zonder kinderen achterin heb ik al een vrij actieve rijhouding. Grappig genoeg heb ik in de Audi A2 daar weer geen last van. En ja, daar kan de kinderwagen ook gewoon achterin. Zelfs met een vrijer zicht door de achterruit dan in de Fünfer. Ik zou zoeken naar iets met minstens 500 liter bagageruimte, station, FWD (want dan ligt de laadvloer waarschijnlijk iets dieper en heb je dus minder meuk voor je achterruit) en dakrails (midweek centerparcs = skibox). En dan ook nog met relatief veel ruimte op de achterbank. Een Alfa Romeo 159 is zelfs in dit geval niet het antwoord op al je problemen!

De tabel met wensen en eisen van Alexander ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Alfa Romeo MiTo Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: €15.000 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Gezibnsuitbreiding Gezinssamenstelling: 2 volwassenen + 2 baby's op komst Voorkeursmerken /modellen: Niet echt een voorkeur. Houd wel van sportief ogende auto's No-go modellen / merken: Dacia, Kia, Hyundai.

Citroen C5 Tourer 1.5 THP 155 Ligne Business

€12.500

2012

80.000 km

Grote Franse auto’s schrijven relatief hard af, dat is altijd al zo geweest. Dat betekent dat je een goede deal kunt maken. Want je hoeft niet eens het volledige budget aan te spreken om een keurige Citroen C5 bij een dealer te vinden. Met een wielbasis van 2,81m en een kofferruimte van 505 liter heb je alle bewegingsvrijheid die nodig gaat zijn bij het hebben van twee kinderen. De motor is niet zonder problemen, maar er zijn oplossingen voor (zie aankoopadvies). Het is wel een prettig blok in de omgang. Relatief stil, soepel en voldoende krachtig. De C5 pretendeert geen dynamische auto te zijn, maar is ook absoluut niet saai.

Ford Mondeo Wagon 2.0 Titanium

€12.950

2010

55.000 km

De Mondeo is eigenlijk het tegenovergestelde van de Citroen. Een stuk dynamischer en iets saaier. Met name het interieur is wel erg inspiratieloos, het is echter wel keurig en lekker ruim. Met een wielbasis van 2,85m en een kofferbak van 554 liter is de Mondeo zelfs ruimer dan de Citroen! Denk overigens niet dat het ook een logge bak is om mee te rijden, want de Mondeo is verrassend lichtvoetig. Een heldere, directe besturing, neutraal onderstel (een tikkeltje aan de straffe kant) gecombineerd met een fijne, trefzekere handbak maakt de Mondeo de ideale auto voor de liefhebber. De 2.0 motor is voldoende, maar is niet heel erg bijzonder. Wat dat betreft is de turbotechniek zo gek nog niet. De latere 1.6 Ecoboost motoren zijn fijner, sneller en zuiniger, maar ook flink aan de prijs. Want ook bij de Mondeo (aankoopadvies) hoef je niet het hele budget erop stuk te slaan.

Honda Accord Tourer 2.0 Elegance (CW)

€14.950

2011

80.000 km

Bij de Accord heb je wel het gehele budget nodig. Er staan er niet veel te koop in Nederland (nieuw waren ze absoluut geen commercieel succes in Nederland), maar tweedehands zijn het ijzersterke aanbiedingen. Deze generatie Accord is behoorlijk onverwoestbaar: technisch zit het bijzonder goed in elkaar. Het interieur is meer dan in orde, echt een stap hoger dan andere Japanse klasgenoten. We zouden bijna de term ‘premium’ bezigen. Dat geldt helaas ook voor het ruimte aanbod. De wielbasis (2,72) en bagageruimte (400 liter) zijn kleiner. In de praktijk pakt dat op zich nog goed uit. Achterin is de ruimte goed voor elkaar en de bagageruimte is gelijkmatig gevormd.

Volvo V70 2.0 Momentum

€13.950

2009

110.000 km

De klassieke familieauto, een waar icoon. De derde generatie V70 (aankoopadvies) is een kloeke, comfortabele en praktisch Zwitsers Zweeds zakmes op wielen. Dankzij het hoekige ontwerp is de bagageruimte flink: 575 liter. De wielbasis is exact gelijk aan die van de Ford. Dat komt omdat deze Zweed technisch gezien gewoon een Mondeo is. De 2.0 benzinemotor, transmissie en onderstel zijn gelijk. Dat is niet erg, want het functioneert prima. Maar er zijn wel degelijk verschillen. De V70 is aanmerkelijk zachter geveerd. Ook is het interieur hoogwaardiger en zijn de stoelen van een compleet andere klasse. Dat doet Volvo altijd goed. Daarmee zijn het typische auto’s voor kilometervreters, wat betekent dat Volvo’s V70 met heel lage kilometerstanden bijna niet te vinden zijn.

Renault Laguna Gran Tour 2.0 Dynamique (X91)

€14.850

2011

40.000 km

Dat geldt niet voor de Renault Laguna. Want daarvan zijn er een hoop te vinden met nog geen halve ton op de klok. Om meteen met de deur in huis te vallen: de Renault Laguna is een steengoede aanbieding. Ok, het is niet de meest spannende auto. Maar hij is verrassend comfortabel, ruim voldoende (2,75 wielbasis en 505 liter bagageruimte) en ziet er nog steeds prima uit, zeker in Dynamique trim. De Laguna II had wat kwaliteitsissues, maar bij Renault hebben ze enorm hun best gedaan om van de Laguna III een betrouwbare auto te maken, mede met dank aan Nissan. Bekijk het bizar korte filmpje met het aankoopadvies zelf.

Mazda 6 SportBreak 2.0 S-VT TS (GH)

€13.250

2010

65.000 km

Je ziet ze vaker voorbij komen in de AB adviezen: Mazda’s. Daar is op zich wel een reden voor, want het totaalpakket klopt gewoon. Net als de Volvo is de Mazda gelieerd aan de Ford Mondeo, alleen hebben ze in Hiroshima er meer een eigen draai aan kunnen geven. De 6 is iets compacter dan de Mondeo en zo mogelijk nog sportiever. Check even of je vrouw het ook prima vindt, want de 6 is echt behoorlijk stug. Dat betekent wel dat je de grootst mogelijke lol hebt op de klaverbladen. Je kunt prima achter motorfietsen aanjagen met Avonturenpark Hellendoorn stickers achterop. Zijn er ook nadelen? Ja, het interieur is niet hoogstaand. Het is ok, maar niet bijzonder goed verzorgd. Of we er ook een video van hebben gemaakt? Maar natuurlijk: aankoopadvies!

Opel Insignia Sports Tourer 1.6 Turbo Cosmo (A)

€14.000

2010

75.000 km

Het is persoonlijk, maar dit vind uw nederige scribent de fraaiste auto uit het lijstje. De designers in Rüsselsheim stonden erop dat de Insignia op grote velgen werd geleverd, omdat dan het ontwerp goed tot zijn recht komt. Dat soort acties verwacht je bij Alfa Romeo, niet bij Opel. Het geeft aan hoever Opel afstand wilde nemen van het boerenkool-met-worst-imago. De Insignia is niet vrij van fouten (aankoopadvies). Het interieur is op zich netjes, maar de middenconsole is erg druk. Ook is de auto nogal zwaar, waardoor de auto wat log aanvoelt. Je hebt wel een flinke hoeveelheid ruimte tot je beschikking: 540 liter in de kofferruimte en ook op de achterbank kom je uit de voeten (2,75m wielbasis).

Te verstandig: Skoda Superb Combi 1.8 TSI Comfort Business Line

€14.950

2011

110.000 km

Om met de deur in huis te vallen: neen, het is geen bijzonder mooie auto. Een goed setje wielen helpt absoluut (zoals het exemplaar op onderstaande foto), maar een sportieve uitstraling is bijkans onmogelijk. Gelukkig is de Combi een stuk acceptabeler dan de enorm lelijke hatchback. Ook in het interieur is het acceptabel. Op zich prima, maar geen sprankje luxe of sportiviteit. Waarom dan toch de auto aanraden? Omdat het nuchter bezien een hele goede keuze is. Met een bagageruimte van 605 liter veruit de grootste in dit lijstje. Ook is de motor prettiger. De 1.8 TSI is sneller, sterker en zuiniger dan de gezapige atmosferische tweeliters van de andere merken. Helaas zijn er wel wat issues met dit blok, dus check of dit is aangepakt (aankoopadvies). Het is een nietszeggende, slaapverwekkende en non-descripte automobiel. Maar dankzij de enorme overdaad aan ruimte, de redelijke kosten en het hoge comfort is het wel een topaanbieding.

Yolo: Chrysler Town & Country (5C-P)

€14.950

1975

75.000 km

Tsja, hartstikke leuk al die praktische auto’s, maar dat kan toch praktischer? Kijk naar deze Chrysler, die biedt alles wat je wilt in een auto. Wielbasis? 3 meter 7! Net als de Multipla een zeszitter, maar je kunt de achter de achterbank nóg een bank openklappen en dan kun je negen personen kwijt! Daarmee is deze auto praktischer dan de gemiddelde MPV. De motor is uitstekend. Het betreft een ietwat ruim bemeten achtcilinder met een slagvolume van 0,9 liter (per cilinder). Van deze auto moeten we binnenkort maar eens een aankoopadvies maken, misschien kunnen we de ex-auto van John Lennon gebruiken.

