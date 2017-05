Autoblog advies: sportieve gezinsauto voor € 15.000

Praktisch, veilig en sportief. Een ideale combinatie. Wat zijn de opties met een budget van 15 mille?

Compromisloos. Het staat in veel te veel persberichten, folders en pamfletten. Telkens als automerk X een model Y uitbrengt is het een compromisloze auto. Je kan je inschrijven voor de volgende Grand Prix, maar ook in alle comfort 5 personen in vervoeren. Yeah, right. Echte compromisloze auto’s zijn er bijna niet. Kijk bijvoorbeeld naar GT3 RS. Dat is toch compromisloos? Ga maar eens zitten in een 911 GT3 RSR. De laatste echt compromisloze die je kan krijgen was waarschijnlijk de Aston Martin V8 Vantage N24.

Nee, we gaan voor de advies niet op zoek naar een trackday monster. Vergeeft u ons de intro. Maak kennis met Sven. We kunnen namelijk stellen dat de 31-jarige Sven een ware petrolhead is, want op dit moment rijdt hij namelijk een Alfa Romeo. Nu is dit een leaseauto die er binnenkort uitgaat. Sven is zoekende naar een leuke vervanger. Het liefst heeft hij iets met een funfactor, maar er moeten wel concessies gedaan worden. Een compromis, zo u wilt.

Hij heeft al zitten kijken naar twee standaardkeuze. De eerste is een BMW 325i, de andere een Alfa Romeo 159 1750 TBI. Maar zijn er meer leuke opties? Het mag dus iets bijzonders zijn, maar wel een beetje praktisch. Hoewel er geen concrete plannen zijn, is Sven voornemens om binnenkort wellicht De Broedmachine aan te zetten. Leuk om te rijden, prettig om naar te kijken en ruim voldoende om met de (toekomstige) familie op pad te kunnen. De eisen en wensen van Sven kun je in de inmiddels legendarische tabel vinden:

Huidige /vorige auto's: Mini, Peugeot 106 Sport, Alfa Mito Koop / lease: Alfa in de lease, nu op zoek voor koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €15.000 Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Andere baan Gezinssamenstelling: 2, maar kids komen er (hopelijk) aan Voorkeursmerken /modellen: Alfa Romeo, BMW No-go modellen / merken: N.v.t.

BMW 330i Executive (E90)

€ 12.500

2005

105.000 km

Je twijfelde tussen een ‘939’ en een ‘E90′, ofwel een Alfa Romeo 159 of en een BMW 3 Serie. Beide auto’s hebben zo hun kwaliteiten. De Alfa Romeo is mooier en ruimer. De BMW 3 Serie rijdt beter, is sneller, fijner en veel beter te vinden. Ondanks dat er veel 325i’s staan en de 218 pk meer dan voldoende is, is het toch raadzaam om te kijken naar een 330i. Bij de 325i voel je dat de motor is ‘gecastreerd’, terwijl de 330i veel vrijer loopt. Klopt ook, want in basis hebben ze dezelfde 3.0 zes-in-lijn. Qua rijden is de 330i ook te prefereren boven de Alfa Romeo. Een betere layout, betere loopcultuur en lichtvoetiger rijgedrag tonen dat aan. Er zijn veel exemplaren te vinden. Dus ga voor een 330i in perfecte staat met uitstekende onderhoudshistorie. De handbak is het fijnst, maar de automaat is meer dan prima (en uitgerust op de meeste 330i’s). De punten waar je op moet letten vind je in dit artikel en deze video.

Jaguar S-Type 4.2 V8 Sport

€ 13.000

2005

80.000 km

Aanvankelijk wilden we je wijzen op de XF, alleen zijn die in het budget nog niet ruimschoots vertegenwoordigd. Het exemplaar dat we nu behandelen betreft een heus einzelstuck. Ondanks het bijzonder belegen uiterlijk is de S-Type een fijne auto. Meer dan voldoende comfort en een onderstel dat de betere rijderswegen niet schuwt. Omdat het een heel laat exemplaar betreft, krijg je de volle 4.2 liter grote V8 met meer dan 300 pk met een zesbak. De S-Type stond bekend om zijn vele kinderziekten, maar die waren er door moederbedrijf Ford met klasse uit gehaald. Blijft over een ware Gentlemen’s Express waar je zowaar lol mee kunt beleven. Uiteraard hebben van deze auto ook een aankoopadvies.

Cadillac CTS 3.6 Sport Luxury

€ 13.500

2009

60.000 km

Deze auto is toch wel een groot vraagteken voor General Motors. Commercieel gezien was deze auto geen groot succes. Ook in de VS waren ze met lastig te slijten. Waar het aan lag is eigenlijk onduidelijk, want de tweede generatie CTS is een puike auto. Het uiterlijk moet je ding zijn (ondergetekende vindt hem fraai), maar origineel is het zeker. Het interieur is wat Amerikaans maar verzorgd en in deze Sport Luxury-uitvoering werkelijk bomvol. De grootste revelatie zijn de rij-eigenschappen: de CTS kan zich met gemak meten met een BMW. Ze zijn lastig te vinden, maar ze zijn er. Als je er eentje vindt heb je er een absolute topper aan.

Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4-Motion DSG (B6)

€ 15.000

2008

110.000 km

Een Passat? Maar het moest toch een leuke en originele auto worden? Dan kom je toch niet met een Passat aanzetten? Klopt volkomen. Maar deze wilden wij je absoluut niet onthouden. De Passat CC (‘Passerati’) is weliswaar een VW, maar ook een zeer knappe auto. Nog steeds oogt het lijnenspel van de Passat CC (aankoopadvies) vers en frivool. Qua aandrijflijn is het ook redelijk bijzonder. Je hebt een 3.6 liter grote VR6 met 300 pk, gekoppeld aan een DSG-bak met vierwielaandrijving. De meeste modellen met VR6 motor zijn uiterst compleet, dus voor 15 mille heb je een zeer complete, capabele, snelle en fraaie auto voor de deur staan.

Subaru Impreza WRX 2.5 (GDB)

€ 12.000

2007

95.000 km

Als de eerder genoemde exemplaren iets te groot zijn en jee meer fun wilt is dit een optie. De Subaru Impreza WRX (aankoopadvies) is de spirituele opvolger van de Impreza GT Turbo. Dat betekent een zeldzaam lelijk exterieur, bijzonder krakkemikkig interieur en niet eens zo veel ruimte. Waarom dan toch kijken naar deze auto? De boxermotor is koppelrijk en kinderlijk eenvoudig te kietelen naar meer (270 pk is een eitje). Je krijgt ‘echte’ vierwielaandrijving en die verslavende boxerroffel die motor teweeg brengt. Het is een beetje een aparte keuze, maar er valt wat voor te zeggen. Op een verlaten B-weg kun je er de grootst mogelijke lol mee beleven, het blijft allemaal heel en het is (relatief gezien) een praktische auto. Vind je het idee leuk, maar wens je een iets volwassener auto, dan is de Mazda 6 MPS een goede optie.

Infiniti G37 Sedan (V36)

€ 14.500

2008

130.000 km

Infiniti bevindt zich een beetje in dezelfde hoek als de Cadillac. Een goede auto, absoluut. BMW 5 Serie kwaliteiten voor een BMW 3 Serie prijs. Sterker nog, de Cadillac en Infinti zijn misschien wel betere BMW’s dan de BMW’s zelf. Maar daar gaat het niet om, want badge, merkbeleving en bragging rights. Dus kan BMW wel een Midi MPV verkopen met driecilinder turbo, automaat en voorwielaandrijving terwijl deze luxe uitgeruste zescilinder met achterwielaandrijving het lastig heeft. Daarmee kun je dus een voordeel doen als koper, alhoewel we eerlijk moeten zijn en meedelen dat dit een lastige auto is om op termijn te verkopen. Maar dat wil je niet, want de Infiniti G37 eigenlijk een vierdeurs Nissan 370Z met extra luxe. Klinkt toch best aardig, niet?

Ford Mondeo 2.5T Titanium

€ 12.250

2007

110.000 km

Misschien wel de fijnste auto van alle auto’s uit dit rijtje. Maar het is toch maar een Ford? Het is hoe je het bekijkt. Er valt namelijk erg veel voor de Mondeo te zeggen. Het onderstel is indrukwekkend: behoorlijk wat gevoel, scherpte en comfort. Stuurgedrag is ook bovengemiddeld goed voor zijn klasse. De auto is ook nog eens erg ruim, ook wel prettig. En dan als kers op de taart heb je de kinderlijk eenvoudig te kietelen 2.5 vijfcilinder van Volvo. Een latere 2.0 Ecoboost is overigens sneller en zuiniger tegelijk, maar laat zich lastig vinden. Nog een voordeel is dat ze vaak erg luxe zijn uitgevoerd, in tegenstelling tot de Premium Duitsers. Interesse? @Wouter legt in deze video uit wat de aandachtspunten zijn.

Suzuki Kizashi 2.4 Sport

€ 13.950

2011

95.000 km

Stop de persen!! We vergeten een belangrijke contender!!! Sommige auto’s zijn zo onderschat en weinig verkocht dat je ze gewoonweg vergeet. In het geval van de Suzuki Kizashi is dat volledig onterecht. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom deze auto niet aansloeg bij het grote publiek, maar dat maakt voor deze aanvraag niet uit. De 2.4 Sport is namelijk precies de goede uitvoering die je wilt hebben. Oké, de motor is met 178 pk niet bijster snel, maar vlot. De ervaring echter is wel leuk, dit blok heeft zowaar karakter (zeker hoger in de toeren klinkt ‘ie erg goed). Qua rijden is het sowieso een topper. Ga wel voor de varianten met voorwielaandrijving. Ze zijn er ook met vierwielaandrijving geweest, maar dat heeft de auto niet nodig. Nog een nadeel is dat die modellen altijd een trage CVT automaat hebben. Niet doen. Maar met handbak een absolute aanrader.

YOLO: Dodge Charger R/T Daytona (LX)

€15.500 (Dld.)

2006

150.000 km

Oké, dit is wat je tegen je vrouw zegt: dit is een ruime auto, gebaseerd op een Mercedes. Maar dan met eenvoudige techniek om de kosten laag te houden. Zorg dat ze akkoord gaat voordat ze de auto ziet. De Charger R/T Daytona is een beetje vreemde eend in de bijt, enigszins ondergesneeuwd door de latere SRT modellen. De motor is een good old 5.7 Hemi V8. De Daytona uitvoering had met name een beter onderstel en betere banden. Ze zijn best lastig te vinden, maar als je er eentje kan vinden heb je wel altijd een leuke kleur met stickers te pakken.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!