Voor wie een nieuwe auto wil, maar zo min mogelijk uit wil geven: dit zijn de tien goedkoopste auto's van Nederland!

We hebben ze weer voor je opgezocht: de goedkoopste auto’s van het land. Daarin een hoop auto’s die je zou verwachten: auto’s uit het A-segment met een lage CO2-uitstoot domineren de lijst. Opvallende afwezige is Ford, die de Ka hebben vervangen door de duurdere Ka+, waardoor ze in dit lijstje niet meer voorkomen.

Maar er zijn er ook een paar die het juist onverwacht net niet haalden dit jaar. Daarom een welgemeend “Jammer joh!” voor de Dacia Sandero (€11.680), Skoda Citigo (€11.690), Hyundai i10 (€11.695), Kia Picanto (€11.725) en de Smart ForTwo (€11.754). Ze zitten allemaal héél dicht op de nummer 10, maar redden het niet. Meest opmerkelijke daarbij is de Skoda Citigo, die in 2015 nog de goedkoopste was. Toen kostte een Citigo overigens €8.860 euro, €2.830 euro minder dan tegenwoordig.

Genoeg over het verleden. Door met de helden van het heden, dit zijn de auto’s die de Top 10 wél haalden!

10. Peugeot 108 – €11.660

Klein, Frans en een vaste verschijning in dit lijstje. Het merk met de Leeuw valt nét niet uit de Top 10.



9. Seat Mii – €11.650

Terug van weggeweest: de Seat Mii is na een jaartje afwezigheid in 2016 weer terug in de lijst!



8. Renault Twingo – €11.580

De RWD met motor in de kont oftewel de Porsche 911 onder de kiloknallers. Nou ja, soort van. De Twingo (rijtest) pakt P8!



7. Volkswagen up! – €11.475

Verrassend genoeg de goedkoopste van “de drie”, waarbij de broeders van Seat en Skoda het nakijken hebben. Wouter reed ermee. En schreeuwde het uit.



6. Toyota Aygo – €11.395

De Aygo met z’n kruis in z’n gezicht. Kost je nu nog minder dan vorig jaar!



5. Opel Karl – €11.345

Tegenwoordig af te rekenen met een goed gevuld YouTube-account. Als dat aanslaat bij andere fabrikanten maken we daar volgend jaar ook een lijstje van!



4. Citroën C1 – €11.290

We wachten nog steeds op die lekkere dikke uitvoering, Citroën!



3. Mitsubishi SpaceStar – €11.270

De compacte stadsauto van Mitsubishi rij je vanaf 11 mille.



2. Fiat Panda – €10.995

De Italianen houden stand. Deze Panda lijkt al in productie te zijn sinds mensenheugenis. Maar dat was zijn voorvader ook en dat is inmiddels een absolute cultheld.



1. Suzuki Celerio – €10.799

De koppositie blijft in Japanse handen, de Suzuki Celerio is net als vorig jaar de goedkoopste auto van Nederland!



Dat was ‘m weer! Wil je de lijsten van voorgaande jaren nog eens terugkijken? Dat kan!

2016

2015

2014

2013

2012