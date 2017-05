Deze 12 megapopulaire auto’s kun jij niet kopen

Met dank aan de overheid, de crossover en alles wat premium is.

Onlangs bespraken we nog deze twee middenklassers. De traditionele middenklasse leek toen behoorlijk aan het inkrimpen. Vroeger was de middenklasse sedan namelijk de hoeksteen van de samenleving. En niet alleen in Nederland, eigenlijk wereldwijd. Gewoon een auto met vier deuren en een ruime kofferbak. Een redelijk potente motor en voldoende luxe.

Tegenwoordig is dat helemaal uit, veel merken bieden geen eens meer een sedan in het D-segment aan. Men neemt een Crossover uit het C-segment (bijv. Qashqai) of een premium sedan (BMW 3-Serie) of een combinatie (Mercedes GLA). Gelukkig is er een nieuwe Opel Insignia en Renault Talisman, maar bij veel merken lijkt de D Segment sedan een stille dood te sterven. Maar is dat ook zo? Of is dat eigenlijk alleen in het ‘badge-bewuste’ Europa? Team Autoblog nam een kijkje over de grens om te kijken wat wij nu eigenlijk missen door onze honger naar crossovers.

In Amerika gaat het proces om een auto te kopen iets anders. Dat kun je zien aan de uitvoeringen. Veelal zijn er maar 3 of 4 luxe gradaties. Eentje basis, eentje wat luxer, eentje sportief en eentje met alles. Dat geldt bijna voor alle middenklassers aldaar. Qua motorisering ook. Instappen gebeurt met een fikse atmosferische viercilinder en het topmodel is een dikke V6 (of viercilinder turbo). Voor dit overzicht kijken we naar de meest luxe variant en de dikste motor. We beschouwen eerst even een logische premium aanbieding. Een beetje de maatstaf, voornamelijk omdat deze in bijna identieke uitvoering op beide markten geleverd wordt.

BMW 320i

$ 34,745

2.0 4-cil. turbo (184 pk)

US verkopen: 100.000 exemplaren

We beginnen met de BMW 3 Serie. Geroemd om zijn rij-eigenschappen, uitstraling en krappe beenruimte. In dit geval zijn we uitgegaan van de 320i, ook in de VS krijg je dan gewoon een viercilinder. Voor de Amerikanen is dit een dure auto, want je betaalt er bijna 40 mille voor. In Nederland heb je dan een bijzonder kale 320i of een 318i (driecilinder met wat opties). Ondanks dat veel 3 Series in de VS luxer zijn uitgerust dan in Nederland, kun je beste kale Dreiers krijgen. Deze 320i heeft stoffen bekleding, geen navigatiesysteem, eenvoudige audio en mist allerhande luxe items die de hieronder vermelde auto’s wel allemaal hebben.

De alternatieven rangeren wij op de verkoopcijfers in de VS. Om aan te geven hoeveel waar je voor je geld krijgt, nemen we het topmodel in ogenschouw. Alleen regulieren middenklassers rekenen we mee, alle premium aanbiedingen laten we buiten beschouwing.

Buick Regal AWD GS

$ 37.860

2.0 4-cil. turbo (250 pk)

US Sales: 20.000

Deze kennen we allemaal, want het is natuurlijk niets meer of minder dan de vorige Opel Insignia. Dat is grappig, want waar de auto hier een huis,- tuin en keuken sedan is, is het in de VS een luxe product. De Regal is kleiner en duurder dan zijn concurrenten. Vandaar ook de lagere verkoopcijfers, waarschijnlijk. Een andere reden is dat de nieuwe Regal klaar staat. Benieuwd hoe Buick dit probleem gaat oplossen, want dit zal de laatste Opel-Buick zijn, nu het merk Opel overgenomen is door Peugeot.

Mazda 6 2.5 Grand Touring (GJ)

$ 30.695

2.5 4-cil. (184 pk)

US verkopen: 45.000

Voorheen kon je de Mazda 6 met een dikke 3.7 liter V6 krijgen. Volgens Mazda was die motor zwaar overbodig en is er in de VS maar een motorkeuze, die van een 2.5 SkyActiv die wij hier ook kennen. Maar zoals bekend moet de Mazda het niet van zijn performance hebben. Het design, de rijeigenschappen en de betrouwbaarheid staan op eenzame hoogte. Toch niet voldoende om de Amerikanen mee te prikkelen, klaarblijkelijk. Want echt grote aantallen maakt Mazda niet met de 6. Misschien toch maar een vorstelijke V6 aan het assortiment toevoegen…

Chrysler 200 Limited Platinum

$ 27.700

3.6 V6 (283 pk)

US Sales: 55.000 stuks

Van alle Amerikanen was Chrysler nog best populair in Europa. Relatief gezegd, dat wel. Maar dat neemt niet weg dat je auto’s als de Neon, Voyager en 300 nog wel eens tegenkwam op straat of in het geval van de 300: op de taxistandplaats. De eerste 200 was heel kort leverbaar als Lancia Flavia en laten we er niet omheen draaien: die was niet al te best. Maar de tweede generatie komt al een heel stuk beter in de buurt. Niet alleen vanwege het bijzonder fraaie uiterlijk, maar ook vanwege de motor. Standaard heb je een 2.4 Tigershark motor, maar voor slechts 2.000 dollar meer heb je een heuse 3.6 liter Pentastar V6 onder de kap met een negentraps (!) automaat. Ondanks dat het een jonge auto is, heeft Marchionne bepaald dat de auto uit productie moet na 2 jaar in productie te zijn geweest. Een opvolger staat niet klaar. Chrysler heeft nu slechts twee modellen in zijn portfolio.

Volkswagen Passat VR6 SEL

$ 34.815

3.0 VR6 (250 pk)

US verkopen: 65.000 exemplaren

Ondanks de naam ‘Passat’ is dit toch echt een andere auto. De Amerikaanse Passat is namelijk een NMS. Deze Passat is minder verfijnd, ruimer en goedkoper dan de Europese Passat. Deze wordt verkocht in de VS en diverse Aziatische merken. Dat leek in het begin goed uit te pakken. Op de Passat NMS zat meer marge dan op de Euro-spec Passats en het model sloeg beter aan bij het Amerikaanse publiek waardoor VW per jaar fiks meer dan 100.000 stuks daar kon slijten, maar sinds het hele dieselgate-debacle dalen de verkopen flink. Goede nieuws: je kan er een VR6 in krijgen, dat dan weer wel.

Subaru Legacy 3.6 R

$ 31.640

3.6 liter boxer 6 (256 pk)

US verkopen: 65.000 exemplaren

In Nederland zie je Subaru’s bijna niet voorbij komen. Een enkele caravanrijder weet ze op hun merites te beoordelen, maar veel mensen halen hun neus ervoor op. Dat is reuze zonde, want het zijn bijzonder puike auto’s. In Nederland zijn ze erg duur vanwege idiote belastingen, maar in de VS heb je voor iets meer dan 30 mille een zescilinder boxer onder de kap! Met vierwielaandrijving, uiteraard. Altijd handig in de sneeuw, zoals @CasperH in deze video laat zien.

Kia Optima SX Limited (JF)

$ 36.090

2.0 4-cil. turbo (245 pk)

US verkopen: 125.000 exemplaren

Dit is wel lekker verfrissend aan die Amerikanen. Als een product gewoon goed is, dan kopen ze het. Zowel de vorige Optima alsmede de huidige Optima is gewoon een knappe kar om te zien. Vooruit, het is geen Mercedes-concurrent, maar dat pretendeert het ook absoluut niet te zijn. Laat eigenlijk geen steken vallen. Kunnen die Yanks wel waarderen.

Hyundai Sonata 2.0T Limited

$ 37.400

2.0 4-cil. turbo (245 pk)

US verkopen: 200.000 exemplaren

Hoe snel de tijden kunnen veranderen voor het Koreaanse merk. Als je maar hard genoeg werkt en prima producten bouwt komt het vanzelf goed. De Sonata is op papier een mindere aanbieding dan bovenstaande Chrysler, maar de Sonata is vier keer populairder dan de all-American Chrysler 200. Technisch gezien ook een modernere auto, met zijn (naar US begrippen) vooruitstrevende 2.0T motor.

Chevrolet Malibu 2.0T Premier

$ 30.350

2.0 4-cil. Turbo (250 pk)

US verkopen: 225.000 exemplaren

Toen Chevrolet terug kwam naar Europa hoopte ondergetekende dat er weer Chevrolets naar Nederland kwamen. Niets bleek minder waar. Op de bestaande crappy Daewoos werden bowtie’s geplakt en that’s is. Dus een Chevrolet Nubira in plaats van een Chevrolet Malibu. Wederom weer heel erg jammer dat deze auto aan onze neus voorbij gaat, want het is een bovengemiddeld progressieve sedan. Alleen leverbaar met zuinige viercilinder turbo motoren of zelfs een heuse hybride! Verder spotgoedkoop, snel en loaded met opties. Het ziet er nog eens cool uit, ook.

Nissan Altima 3.5 SL (L33)

$ 33.555

3.5 V6 (270 pk)

US Sales: 300.000

Nissan bouwt op dit moment twee keurige topsedans: de Maxima en Altima. De Altima is een beetje wat wij de Primera zouden noemen. Voor 7 mille in dollars minder dan de 330i heb je zo’n slagschip voor de deur staan, afgeladen met leer, 18″ wielen, automaat, dikke V6, navigatiesysteem en een glazen schuif/kanteldak. De motor is zijdelings gelieerd aan de V6 uit de sportievere modellen van Nissan. De SL is de meest luxe uitvoering, maar een sportieve SR is ook mogelijk. Kost nog minder ook.

Ford Fusion Sport 2.7 Ecoboost

$ 31.980

2.6 V6 Turbo (325 pk)

US verkopen: 300.000 exemplaren

De naam ‘Fusion’ kennen we wel bij een Ford, maar dat is was een Bejaardenmobiel pur sang. In Amerika is de naam Fusion gelinkt aan een middenklasse sedan. Als je goed kijkt lijkt het wel een Mondeo. Sterker nog, het is gewoon een Mondeo met een paar kleine afwijkingen. De grootste afwijking zit onder de motorkap. Hier huist namelijk een zescilinder met turbo, goed voor 325 paarden! Stel je voor dat je in Nederland een Mondeo kon krijgen met 325 pk. Dan liet je voor hetzelfde geld die 320i toch gewoon staan?

Honda Accord EX-L V6 (CR3)

$ 30.990

3.5 V6 (278 pk)

US sales: 345.000

Tot voor kort kon je altijd een Honda Accord bestellen in Nederland. Dat was echter niet de echte Accord, maar een gerebadgede Acura TSX, een BMW 3-Serie concurrent. Meer premium en krapper dus. Maar in de VS is de Accord nog altijd een van de meest populaire auto’s. Daarbij ook nog eens een absolute kortingsknaller: alle opties, meer dan 270 pk, automaatje voor iets meer dan 30 mille in Dollars.

Toyota Camry XLE 3.5 V6

$ 31.765

3.5 V6 (268 pk)

US verkopen: 390.000 exemplaren

Deze auto geeft goed aan hoe verschillend de smaken op de diverse continenten kunnen zijn. De Camry is namelijk een van de meest populaire auto’s in de VS. Tot voor kort was het de best verkochte personenauto aldaar (de pick-ups daar zijn officieel vrachtwagens, zodat ze niet hoeven te voldoen aan veiligheid- en emissie eisen). Ook in de rest van de wereld is de Camry een gerespecteerde zakensedan. Maar de Europese importeurs konden de Camry maar moeilijk slijten. Waarom is een beetje onduidelijk. Camry’s zijn supersnel, comfortabel, compleet uitgerust, waanzinnig betrouwbaar en gunstig geprijsd bovendien.