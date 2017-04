Hoe zeldzaam is een Porsche 964 eigenlijk?

Elke auto is tegenwoordig uniek, maar wat zijn nu de harde aantallen? Vandaag kijken we naar de Porsche 964.

De Porsche 964 was een enorm belangrijke auto voor Porsche. De 964 bracht veel vernieuwingen als vierwielaandrijving en een puike automaat, de Tiptronic. Ten opzichte van zijn voorganger was het overduidelijk een veel modernere auto. Het zorgde ervoor dat Porsche met het concept ‘911’ er nog een tijdje tegenaan kon. De 928 werd uiteindelijk het topmodel van Porsche, niet de vervanger voor de 911. Saillant detail: de 928 heeft de 964 gewoon overleefd.

Op een of andere manier is de 964 de Porsche zoals je hem graag ziet. Qua formaat is ‘ie precies goed. De rechte koplampen staan schitterend. Denk aan een 911 en je denkt aan een 964. Maar als je een 964 wilt, voor welke moet je dan gaan? De prijzen van tegenwoordig stijgen de pan uit. Elke Porsche 964 is bijzonder, uniek en zeldzaam, toch? Om het kaf van het koren te scheiden heeft de redactie van Autoblog het onderstaande overzicht gemaakt. Zo kun je in een handomdraai zien hoe bijzonder de 964 in kwestie is. De prijzen zijn moeilijk vast te stellen. 964 rijden begint bij zo’n 40.000 euro. Dan heb je een Cabrio met tiptronic automaat en vierwielaandrijving. Destijds was dat een dure combinatie, maar tegenwoordig wil men tweewiel-aangedreven coupé’s met handbak. Uiteraard geldt: hoe zeldzamer, hoe duurder. Daarom trappen we af met de reguliere coupé om te eindigen met een 964 waarvan er maar eentje is gebouwd!

Disclaimer: ondanks dat we met de grootst mogelijke zorg de cijfers hebben uitgespit, kan het mogelijk zijn dat het daadwerkelijke aantal licht afwijkt. Sommige bronnen vermelden net iets andere cijfers dan andere. Helemaal met de zeldzaamste modellen. Nog een afwijking zit hem in Porsche Exclusive. Deze worden officieel niet meegerekend. Porsche Exclusive gebruikt namelijk een (bijvoorbeeld) Carrera of een Turbo als basis, om daarvan een bijzondere uitvoering te maken.

Type: 911 Carrera 2 / Carrera 4 Coupe

Aantal gebouwde exemplaren: 33.983

Periode: 1989 – 1994

Het gros van de modellen is een eenvoudige Coupé, al dan niet met vierwielaandrijving. De 964 was de eerste 911 die je met vierwielaandrijving kon krijgen. Sterker nog, in 1989 kon je enkel kiezen uit aandrijving op alle wielen. Pas een jaar later werd de Carrera 2 leverbaar.

Type: 911 Carrera 2 / Carrera 4 Cabriolet

Aantal gebouwde exemplaren: 14.940

Periode: 1990 – 1994

De Cabriolet bleek ook een zeer populaire variant, met name in Amerika. De Carrera 2/4 Cabriolet was overal leverbaar tot 1993, terwijl de USA een modeljaar extra kreeg (1994).

Type: 911 Carrera 2 / Carrera 4 Targa

Aantal exemplaren: 4.259

Periode: 1990 – 1994

De Targa was oorspronkelijk bedoeld als alternatief voor de Cabriolet, maar werd uiteindelijk de derde keuze uit het gamma. Relatief gezien was de Targa in Europa veel populairder, vandaar dat het laatste modeljaar juist niet in de VS is geleverd. Nu wel weer populair in de VS dankzij Singer, die maar wat graag deze Targa als basis neemt voor hun uber-briljante creaties.

Type: 911 Turbo 3.3 Coupe

Aantal exemplaren: 4.017

Periode: 1991 – 1992

Porsche had iets meer tijd nodig om met een turbovariant van de 3.6 liter ‘M56’ motor te komen. Daarom kreeg de eerste 964 Turbo de motor uit de 930 Turbo. Wel werd de motor aangepast: de motor was soepeler met een minder aanwezig turbogat. De 964 Turbo was nog echt een brute auto. Een enkele grote turbo, achterwielaandrijving en een handbak. Het is wetenschappelijk bewezen dat rijden in een 964 bevorderlijk is voor de baardgroei.

Type: 911 Carrera RS

Aantal exemplaren: 1.992

Periode: 1992

De favoriete auto van velen. In vergelijking met de huidige RS’en nog een echte auto voor echte mannen. In een jaar tijd zijn er bijna 2.000 van gebouwd. Ondanks de bizarre prijsstijgingen: zó zeldzaam is een 964 RS dus niet. Er zijn twee varianten: Touring en Leichtbau.

Type: 911 Turbo 3.6 Coupé

Aantal Exemplaren: 1.437 exemplaren:

Periode: 1991-1992

Bad boys, bad boys

What’cha gonna do?

What’cha gonna do when they come for you?

Bad boys, bad boys

What’cha gonna do?

What’cha gonna do when they come for you?

Type: 911 Speedster

Aantal exemplaren: 936

Periode: 1993

Porsche heeft een lange traditie als het aankomt op Speedsters. De Cabriolet is de open sportwagen waar je elke dag in kan rijden, de Speedster is de knetterharde rijdersauto voor de hete zomerdagen. Ook een perfect cadeau voor de verjaardag van @CasperH, check hier de rijtest met deze epische auto.

Type: 911 30th Anniversary

Aantal exemplaren: 911

Periode: 1993

Feestjes en Porsche gaan goed samen. Bij elke gelegenheid weet Porsche wel een aardig feestmodel te presenteren. Een van de meest legendarische is de 30th Anniversary. Dit zijn allemaal vierwielaangedreven Coupé’s met de brede Turbo body, maar zonder de grote spoilerplank op de kont. Bijna alle exemplaren zijn auberginekleurig, op een paar ijs-zilveren (check deze met 450.000 op de klok) exemplaren na. Naar het schijnt zijn er een stuk of 15 Anniversary modellen nog afwijkende kleuren als rood en geel, zonder Anniversary badges.

Type: 911 Carrera RS America

Aantal exemplaren: 768

Periode: 1993 – 1994

Ondanks de naam is het geen echte RS. In basis is het een iets sportievere en lichtere Carrera. Sommige dealers hadden echter werkelijk alle opties aangevinkt met items als airconditioning en een zonnedak waardoor de gewichtsreductie een beetje tegenviel. Ook is de motor een standaard Carrera-motor met 250 pk. Ten opzichte van een reguliere RS is de RS America te herkennen aan de taartschep achterop.

Type: 911 America Roadster

Aantal exemplaren: 250

Periode: 1991 – 1992

Deze benaming werd al eens gebruikt in de jaren ’60, met de Porsche 356 America Roadster. Het was net als de Speedster een sportievere variant van de Cabriolet, maar minder hardcore. De achterbank ontbrak bijvoorbeeld. De achterkant is net als de Anniversary van de Turbo, wederom zonder een Whale-tail spoiler. Extra zeldzaam zijn de varianten met Tiptronic: daar zijn er maar 41 van gebouwd.

Type: 911 Turbo S 3.3 Coupe

Aantal exemplaren: 86

Periode: 1992

Misschien wel de heilige graal van de 964. De Turbo S 3.3 was in eerste instantie een conceptstudie, maar Porsche Exclusive heeft er uiteindelijk 86 van gebouwd. De 3.3 liter Boxer (nog altijd het 930 blok) werd gekieteld naar 381 pk, terwijl het gewicht met 110 pk afnam.

Type: 911 Turbo S 3.6 Flachbau Coupé

Aantal exemplaren: 75

Periode: 1994

Deze heeft wel de nieuwere 3.6 liter boxer turbo onder de kap, in dit geval met het X88 pakket, waardoor deze topper wederom 381 pk levert. Maar het meest bijzondere is natuurlijk de voorkant, die perfect in de pas liep met de 968 en 928 (die op dat moment nog in de showrooms stonden). Schreeuwend duur, trouwens: de laatste werd geveild voor iets meer dan een miljoen dollar.

Type: 911 Carrera RS 3.8

Aantal exemplaren: 55

Periode: 1993

Iedereen heeft het over de 964 Carrera RS met 3.6 motor, maar er was nog een sterkere variant. Deze had een grotere 3.8 liter motor (eigenlijk een 3.7) met meer vermogen (300 pk!). Maar de grootste verandering is de attitude van de RS 3.8. Geen opvallende koets, maar zwaar bespoilerd met de brede Turbo heupen en dikke 3-delige 17″ Speedline-velgen. Eigenlijk een race-auto voor op straat.

Type: 911 Carrera Cup USA Edition

Aantal exemplaren: 45

Periode: 1992

In de Verenigde Staten zijn ze gek op trackday-auto’s, maar kregen ze géén 964 RS. Porsche US besloot er wat aan te doen en startte met het opzetten van een 964 Cup raceserie. Daarvoor bestelde het 45 kale 964’s met RS-goodies maar dan in een US-specificatie 964. Er kwamen er 45, waarvan 25 zijn omgebouwd naar racer. De cupserie kwam nooit van de grond, dus werden de racers verkocht aan particulieren. De 20 straatversies zijn, hoe kan het ook anders, erg duur aan het worden.

Type: 911 Carrera 4 Leichtbau

Aantal exemplaren: 21

Periode: 1991 -1992

Verreweg de meest bijzondere auto in deze lijst. De 964 moest de meest effectieve trackday auto ooit worden. De motor is een tot ongeveer 270 pk gekietelde 3.6. Het meest bijzondere is de aandrijflijn, deze komt van een 959. Om het gewicht laag te houden werd werkelijk alles eruit gesloopt. Met succes, want de 964 Leichtbau woog 1.050 Kg.

Type: 911 Turbo S2 3.3 Coupe

Aantal exemplaren: 20

Periode: 1992

Wederom een model om de vingers bij af te likken. De Turbo S2 was eveneens een model speciaal voor de VS. Daar kregen ze de 3.3 Turbo S niet, dus dit was een goedmakertje. Dus ook hier de 381 pk sterke 3.3 liter turbo. Het grote verschil is dat de S2 een stuk luxer was (en zwaarder).

Type: 911 Turbo S 3.6

Aantal exemplaren: 17

Periode: 1994

In principe is dit de Flachbau, maar dan met een normale neus. De meeste kopers gingen voor de platte neus, maar er waren 17 mensen die de standaard lampenset beter vonden staan. Daardoor is het een minder opvallende auto, maar wel veel zeldzamer.

Type: 911 Turbo Cabriolet

Aantal exemplaren: 8

Periode: 1992

Hoe zeldzamer de auto’s, hoe zeldzamer de informatie. Er schijnen er acht gebouw te zijn, waarvan zes met een 3.6 motor en twee met een 3.3. Eentje daarvan heeft een slanke koets, alle andere een brede Turbokoets. Officieel erkend Porsche deze auto’s niet. Het zijn wederom producten van Porsche Exclusive. Op speciaal verzoek (en tegen torenhoge vergoeding) combineerde Porsche Exclusive de Cabriolet-koets met een Turbo motor.

Type: 911 Targa Florio

Aantal Exemplaren: 6

Periode: 1994

In de transitie van 964 naar 993 bleef Porsche zitten met een aantal 964 Targa body’s die maar niet opgingen. Om te voorkomen dat Porsche er niets aan had, nam Porsche Exclusive ze over. Met name het interieur werd aangepakt: bijna elk mogelijk onderdeel werd bekleding met Exclusive leder. Ook werden er extra schilden in het leer gestanst alsmede de gebruikelijke typenaam-badges.

Type: 911 America GS

Aantal exemplaren: 1

Periode: 1995

Je hebt bijzonder en je hebt uniek. Deze 964 is uniek, want er is er maar eentje van. De America GS is het geestekindje van Robert Linton. Zijn visie was om koolstofvezel toe te passen in straatauto’s. In samenwerking met Harm Lagaay en Porsche werd de GS ontworpen. Het was een 911 Cabriolet met hardtop (inclusief zonnedak!), tiptronic transmissie en achterwielaandrijving. Dat klinkt niet als een lichte auto, maar omdat bijna alles van carbon werd gemaakt (inclusief de wielophanging!) woog de America GS maar 950 Kg. Tel daarbij op de atmosferische motor goed was voor 400 pk en je kan veilig stellen dat dit de snelste 964 is.