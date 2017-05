Jazeker: dit interieur is van een Phaeton

Net als VW sjoemelen we natuurlijk wel een beetje

De Phaeton. We hebben al veel over deze ondergewaarde prestigesloep van Volkswagen geschreven. Maar ondanks alles was het idee van een superluxe auto met zo’n naam niet nieuw. In 1941 kwam Chrysler met de mooiste naam op een eveneens mooie auto, de Chrysler Newport Dual Cowl Phaeton LeBaron. Deze auto werd van 1940 tot 1941 geproduceerd. Nou ja, geproduceerd. Met de hand werden er 8 exemplaren van gebouwd, waarvan deze Indy 500 Pace Car de enige was met de ‘open’ koplampen, de anderen hadden covers erover als de lampen niet aan stonden. Hoe cool. Eveneens cool was de motor: een 5.3 liter acht-in-lijn met 145 pk.

In 1952 kwam Chrysler nogmaals met een Phaeton. Ditmaal op basis van de Imperial. De auto werd speciaal gemaakt voor parades. Onder andere het elftal van Feyenoord de astronauten van de Apollo 11 werden gehuldigd in een Chrysler Imperial Phaeton. Deze Phaeton is zo mogelijk nog zeldzamer dan de eerste: slechts 3 exemplaren werden vervaardigd. Onder de kap lag de bekende 5.4 liter Firepower V8.

Fast Forward naar de jaren ’90. Als het aankomt om concept cars is Chrysler de ongekroonde koning. De meest aparte concepts passeren de revue. Het zou niet alleen bij concepts blijven, sommige werden zelfs in productie genomen. Denk aan de Dodge Viper, Plymouth Prowler en Chrysler PT Cruiser. Jammer genoeg kwam het meest prestigieuze project niet verder dan het concept stadium: de Chrysler Phaeton.

Deze auto zag in 1997 het levenslicht. Het was duidelijk waar Chrysler de inspiratie vandaan haalde: de succesjaren van de grote Amerikaanse sleeën. En de Phaeton was een slee. De totale lengte bedroeg 5,46 meter met een wielbasis van 3,35 meter. De velgen waren heerlijk over de top: 22-inch putdeksels. Het was een vierdeurs auto met opvouwbare hardtop, gemaakt door de specialisten van ASC, die later ook het stalen klapdak ontwikkelden voor auto’s als de Chevrolet SSR en Chrysler Sebring Cabriolet.

Het interieur was extreem luxe voor zijn tijd. De auto had twee separate cabines, net als de voorgaande Phaeton. Handig voor als je vaak ruzie hebt met je chauffeur. Dat je niet met hem wilde communiceren betekende overigens niet dat je hem niet in de gaten kon houden. Achterin zaten snelheidsmeters zodat je precies in de gaten kon houden hoe hard er gereden werd. Inderdaad, een foefje dat we later bij Maybach tegen zouden komen.

De gelijkenissen met de Volkswagen Phaeton gaan verder dan alleen de naam. Natuurlijk zijn het beide vlaggenschepen van hun merk. Maar dat niet alleen. Net als Volkswagen had Chrysler destijds niet de beschikking over een V12. Dus kwam iemand met het glorieuze idee om twee 2.7 liter V6-motoren aan elkaar te koppelen en zo een heuse twaalfcilinder te creëren. Het maximum vermogen bedroeg 450 pk, precies hetzelfde vermogen als de laatste uitvoeringen van de Phaeton met twaalfcilinder motor.

Uiteraard kwam de auto niet op de markt. Het was vooral een bijzonder idee. Naar alle waarschijnlijkheid stond de auto namelijk op het chassis van een Durango, gecombineerd met de wielophanging van een Viper. Daar zaten nog wel wat uitdagingen in om het comfort op het niveau van Mercedes of Rolls te brengen. Gelukkig hebben we de foto’s nog.