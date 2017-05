Lease maar: Jaguar XF of Lexus GS

Als je echt niet Duits wilt rijden.

Traditonieel wordt het E-segment gedomineerd door Duitse premium automerken. Denk aan de Audi A6, BMW 5 Serie en de Mercedes-Benz E-Klasse. Het zijn de maatstaven in hun klasse. Veelal is de nieuwste de beste, maar het zit altijd bijzonder dicht bij elkaar. Da’s in principe geen probleem, want de Duitse auto’s hebben enorm veel kwaliteiten die het kopende publiek weet te waarderen. Gelukkig weten de Chinese vrienden van Volvo ook met een Zweedse auto succesvol aan te haken.

Maar waar je vroeger nog wel een verdwaalde Alfa Romeo 166, Citroen C6 of Lancia Thesis tegenkwam, lijkt het segment meer dan ooit gedomineerd door Duitsers. Dat komt ook mede doordat sommige auto’s alleen met dikke motoren verkocht worden, denk aan de Infiniti Q70 en Maserati Ghibli. Maar stel: je wilt niet een standaard auto rijden, maar wel zakelijk verantwoord zijn. Daarbij moet er voldaan worden aan standaard praktische zaken als ruimte, comfort en uitrusting. Team Autoblog ging op expeditie en kwam op de volgende twee deelnemers uit:

Auto: Jaguar XF 20d Prestige Pro Edition Lexus GS300h Catalogusprijs: € 55.000 € 57.085 Fiscale prijs: € 53.850 € 55.735 Leasetarief: € 1.070 € 1.030 Vermogen: 180 pk bij 4.000 tpm 223 pk bij 6.000 tpm Koppel: 430 Nm bij 1.750 tpm Zie tekst Topsnelheid: 229 km/u 190 km/u 0-100 km/u: 8,1 sec. 9,2 sec. Verbruik: 4,3 l/100km 4,4 l/100km CO2 uitstoot: 114 gram/km 104 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden en een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Dit zijn twee totaal verschillende benaderingen voor een E-segment limousine. De Jaguar heeft een traditionele viercilinder dieselmotor terwijl de Lexus een benzine + elektromotor heeft. Dat verklaart ook het relatief kleine verschil in prijs, want de wegenbelasting bij de XF is bijna twee keer zo hoog. Verder is de Lexus iets completer. Nu zul je niet snel te kort komen in alle twee de auto’s, beide voitures worden afgeleverd met leer, navi, 17″ velgen, airbags overal en een fatsoenlijke audio-installatie. Wel een verschil zit in de mogelijkheden om de auto aan te kleden naar je eigen smaak. Bij de Jaguar is er veel meer keuze uit velgen, kleuren, bekledingen en houtsoorten. Niet dat het bij Lexus karig is, integendeel, maar bij Jaguar kun je je XF echt naar eigen smaak samenstellen.

Uiterlijk

Van de Duitse merken weten we precies hoe ze eruit zullen gaan zien. De Audi A6 wordt binnenkort vervangen door een model dat wat Q7 en A4 trekjes zal krijgen. Bij Jaguar was die kloof veel groter. De S-Type was een soort retro-look Mark II. De eerste generatie XF was een compleet ander type Jaguar: rank, slank en modern. Deze generatie gaat op diezelfde voet verder. De XF moet overigens wel in het echt beoordeeld worden: het is een bijzonder nette en strakke auto waarmee je niemand tegen het hoofd zal stoten. Zakelijk verantwoord dus.

Zo rond het arriveren van de LF-A is Lexus overgegaan op een veel expressievere designtaal. Deze in 2016 vernieuwde GS is daar een goed voorbeeld van. Overal lijnen, vouwen en aparte details met een hoofdrol voor de grille. Op de afbeeldingen komt het er wederom niet altijd even goed uit, maar in het echt is het wel een bijzondere auto. De details zijn misschien wat rommelig, maar de proporties en hoofdlijnen van de auto zijn bijzonder chique. Wat de GS absoluut niet is: saai. Dat is wel eens anders geweest.

Interieur

Dit is een punt waar de Duitsers wederom in uitblinken. Strakke interieurs, opgetrokken uit mooie materialen en een onberispelijke afwerking. De Jaguar haalt dat niveau niet. Dat wil niet zeggen dat het slecht is. Het is alleen niet zo doorwrocht, zonder enorm aan stijl toe te voegen. Hetzelfde geldt voor het infotainmentsysteem, dat gewoon oké is. Ook hier dient te worden aangetekend dat een R-Dedign of Portfolio uitvoering een stuk beter smoelt. Qua ruimte is het voorin uitstekend, achterin prima. Je gaat geen taxi bedrijf beginnen, maar een paar familieleden meenemen is geen enkel probleem.

De Lexus GS300h staat net even een trede hoger op de ladder. Zowel kwalitatief als qua design. Het lijkt allemaal net iets meer verzorgd te zijn. Wel wennen is het infotainmentysteem: dat werkt bijzonder omslachtig met een soort muis. Misschien dat het je gaat bevallen, maar zo intuïtief als MMI of iDrive is het niet. Qua ruimte ook absoluut geen gebrek. En het centrale klokje geeft het toch een bepaalde vorm van luxe. Hoe analoog.

Rijden

Het is duidelijk merkbaar waar Jaguar het geld aan uitgegeven heeft bij de ontwikkeling van de XF: het onderstel. Dat is bijzonder knap, want het onderstel wordt alleen gebruikt voor de XF. Dankzij deze ophanging is zowel het comfort als de dynamiek dik voor elkaar. De motor is prima, maar verzet geen maatstaven. De 180 pk variant is duidelijk beter bij de les dan de 163 pk E-Performance diesel, maar een BMW 520d voelt aanmerkelijk kwieker aan. @Wouter heeft de Jaguar XF gereden, zijn bevindingen check je in deze rijtest + video.

Met het ontwikkelen van de GS was de missie duidelijk: gerieflijkheid voert de boventoon. De Lexus is soepel geveerd en uitmuntend gedempt. Als je er voor echt voor gaat zitten kom je erachter dat de grenzen best ver weg liggen. Net als de Jaguar een bijzonder fijn onderstel, maar het accent ligt meer op comfort. De aandrijflijn moet wel even benoemd worden. De GS300h heeft een 2.5 viercilinder zonder turbo met de assistentie van een elektromotor. De prestaties daarvan zijn adequaat. In het Nederlandse verkeer zul je niet snel tekort komen, maar met een auto van bijna 60 mille wil je af en toe ook leuk meedoen op de linkerhelft van de Autobahn. Uiteraard heeft Wouter ook in de GS gereden. De rijtest van de GS450h van het pre-facelift model vind je hier, de minder relevante maar zeker niet minder vermakelijke rijtest van de postfacelift GS-F kun je hier lezen en bekijken.

Conclusie

Mocht je een fijne E-Segmenter zoeken die niet uit Duitsland komt, dan zijn er gelukkig nog voldoende alternatieven. Op sommige punten (interieur, aandrijflijn) is de Duitse concurrentie aanmerkelijk beter, maar het gat is niet zo groot als je zo verwachten. Maar op andere vlakken (rijkwaliteiten, uitrusting) kunnen ze hun Duitse tegenstrevers meer dan partij bieden. Dus is nu de keuze aan jou. Voor welke kies jij? En dan vooral: waarom?

Meer leasemodellen vergelijken? Check leaseprijsvergelijker.nl.