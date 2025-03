Hoera: Mercedes houdt ook de V12 in leven!

Mercedes zet belangrijke stappen voor de toekomst.

De toekomst van Mercedes ziet er weer rooskleurig uit. Na het mislukte experiment met de EQ-lijn gaat Mercedes nu voor knappe EV’s met de nieuwste technologieën die ook te koop zijn met een bescheiden hybride aandrijflijn. Ook niet-elektrische auto’s hebben een toekomst bij Merc. Eerder kregen we al te horen dat Mercedes doorgaat met de V8-motor. Zijn grote broer met vier extra cilinders houdt ook zijn plekje in het gamma.

Dit bevestigt Markus Schäfer aan Auto Express bij de presentatie van de nieuwe CLA. Schäfer is hoofdingenieur bij Mercedes-Benz. De topman zegt: ”Ons hele portfolio is klaar voor de Euro 7-regels. We hadden heel veel geluk dat we nog maar vijf jaar geleden een hele nieuwe familie aan vier- en zescilinders introduceerden. Het proces om ze aan te passen aan Euro 7 is niet heel erg ingewikkeld.”

Het hele portfolio gaat dus mee. Dat betekent dat ook de 6,0-liter V12 behouden blijft. Schäfer voegt nog toe: ”Toen we deze motoren ontwikkelden, wisten we dat er in 2026 of 2027 nieuwe regels zouden komen. Met dat in ons achterhoofd hebben we ze ontworpen. Hierdoor was de aanpassing relatief eenvoudig.”

Mercedes V12 gaat mee naar de toekomst

De 6,0-liter twaalfcilinder kom je (helaas?) weinig tegen in het huidige Merc-assortiment. Alleen de Maybach S 680 en de gepantserde S-klasse GUARD hebben een V12. Het blok produceert 612 pk en 900 Nm. In de Maybach zorgt ie daarmee voor een 0-100-tijd van 4,5 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.

Daarnaast is er natuurlijk nog de M158 V12 die Mercedes verkoopt aan Pagani. In de meest recente vorm – bij de Pagani Utopia – produceerde de krachtbron een geweldige 864 pk en 1.100 Nm. Nu is natuurlijk de vraag: zijn er nog meer auto’s die de V12 van Merc krijgen? Werkt Mercedes misschien aan een G 680?

Ook V8 leeft voort!

Zoals gezegd gaan alle huidige motoren dus mee naar Euro 7. Dat wil zeggen dat ook de achtcilinders blijven bestaan. Dit was al even bekend. Voor wie het gemist heeft: de V8 is wat zwaarder aangepast dan de twaalfcilinder. In plaats van een cross-plane krukas kiest Mercedes bij de nieuwe V8 voor een vlakke krukas. Het nieuwe motorblok komt, in tegenstelling tot de voorspelling, niet in de C63 te liggen, maar waarschijnlijk wel in de CLE 63. En misschien wel in een nieuwe C111-supercar?