Autoblog advies: comfortabel en praktisch voor 16 mille

Stel: de aanvrager heeft veel eisen. Is er dan nog voldoende keuze?

Bij elk Autoblog advies dient men de tabel in te vullen. Op deze manier kunnen wij een beeld krijgen van wat de mensen zoeken en binnen welke kaders er gekeken kan worden. Voor velen is dat voldoende, maar sommige mensen hebben nu eenmaal meer eisen. Maikel is zo’n persoon. Hij is op dit moment aan het kijken naar een vervanger voor zijn huidige auto, maar is er nog niet uit welke.

Op dit moment rijdt hij een Volkswagen Up!, en daar is hij redelijk tevreden over. Maikel gaat echter meer kilometers maken. Voornamelijk meer snelwegkilometers. Wat Maikel betreft is de Volkswagen Up! niet voldoende op die taak berekend. Op hogere snelheid valt het verbruik tegen en is het comfort niet toereikend. Ook is de auto niet ruim en praktisch genoeg. Kortom: er moet iets anders komen. Maikel heeft de tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Up! (2012) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €16.000 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Vanwege meer snelwegkilometers, een meer snelweg geschikte auto. Up heeft maar 60 PK en verbruikt veel op de snelweg. Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Audi-BMW-Mini-Mercedes - A1/1-serie/A-klasse No-go modellen / merken: Stationwagon

Maar dat is nog niet het hele verhaal. Maikel heeft nog meer noten op zijn zang. Maar natuurlijk, geen probleem. De auto mag niet meer dan 100.000 km achter de kiezen hebben. De auto moet praktisch zijn. Een A-segmenter komt nicht im frage. Ook is het van belang dat de auto is uitgerust met cruise control, airconditioning en xenon koplampen. Maikel is zelf 1,96 meter groot en er moeten diverse weekendtassen meekunnen. Dat was het? Nou, bijna. De auto mag niet meer verbruiken dan 1 op 10 en niet ouder zijn dan vijf jaar. Als laatste het leeggewicht: in verband met de MRB (denken wij) mag dit niet hoger zijn dan 1.200 kg.

Maikel geeft zelf al aan naar 4 auto’s te kijken. De MINI Cooper (R56), Audi A1 (8X), BMW 1 Serie (F20) en Mercedes A Klasse (W176). De MINI Cooper (aankoopadvies) is een guitig ding, maar als je ruimte, praktisch gemak en een complete auto wilt, is het niet de beste keuze. Ook het comfort is niet om over naar huis te schrijven. Begrijp ons niet verkeerd: het is een karaktervolle premium go-kart, maar gezien de eisen niet de beste keuze.

Hetzelfde geldt voor de Audi A1 (aankoopadvies) Echt ruim is Audi’s kleinste niet en bijzonder comfortabel ook niet. Tevens is het lastig om een compleet exemplaar in het budget te vinden. Daarbij: ondanks dat het best een doorwrochte auto is, voelt het aan als een dure Polo. Niet gek natuurlijk, daar het dat in essentie ook is.

Een klasse hoger (C-segment) vinden we de andere twee gegadigden en eigenlijk hebben ook deze auto’s dezelfde voor en nadelen. De BMW 1 Serie is premium tot en met, want je krijgt zelfs achterwielaandrijving. Onderschat niet hoe fijn dat kan rijden. Geen aandrijfreacties in het stuurwiel en een neutrale balans. Maar het heeft ook zijn nadelen. De ruimte op de achterbank en in de kofferbak stelt behoorlijk teleur voor dit formaat auto en het toppunt van comfort is het niet. Ook zijn opties erg duur.

Dan blijft over de Mercedes-Benz A-Klasse (aankoopadvies). Van de vier auto’s die je aandraagt de beste keuze, maar het is geen zaligmakende optie. Binnen de eisen is het namelijk bijzonder lastig om een compleet uitgerust exemplaar te vinden. Qua rijcomfort is dat overigens zo verkeerd nog niet: met kleinere velgen en dikke balonbanden geeft het relatief straffe onderstel iets meer mee.

Kortom, de premium aanbiedingen zijn niet zo zeer slecht, maar bieden niet echt veel waar voor hun geld. Maikel geeft aan dat ruimte, comfort en praktisch gemak erg belangrijk zijn. Team AB ging in beraad om te kijken naar opties die beter voldoen aan de eisen. De enige eis waarin wij wat liberaler zijn, is het gewicht. Aangezien je pas bij 1.251 kilogram in een hogere klasse terecht komt, hebben we 1.250 Kg als absoluut maximum aangehouden. Op de YOLO na, uiteraard. Die weegt een goede zwangere volkszanger meer.

Ford Focus 1.6 EcoBoost Trend Sport (DYB)

€ 14.000

2012

70.000 km

De Ford Focus (aankoopadvies) kennen we al jaren als een fijn rijdende auto. Het sportieve randje wordt per generatie wat bijgeschaafd, maar nog altijd is het een van de betere in zijn klasse. Ook qua ruimte zit je meer dan goed, de Focus is beduidend ruimer dan de BMW 1 Serie, bijvoorbeeld. Een Focus heeft altijd vijf deuren, plus een ruime kofferbak. Qua veelzijdigheid kom je dus niets te kort.

Deze uitvoering is wat sportiever met 17″ velgen, sportstoelen en een ruim bemeten 1.6 EcoBoost motor die goed is voor 182 pk. Hiermee wordt de auto meer dan vlot, terwijl je nog steeds met gemak de 1 op 10 kunt halen. Mocht de motor iets te veel van het goede zijn: er zijn kleinere motoren leverbaar. In dat geval kan je voor hetzelfde budget opteren voor een jonger exemplaar.

Citroën C4 1.6 THP Exclusive

2013

€ 14.900

40.000 km

Mocht rijcomfort op de snelweg het meest belangrijke zijn, dan is dit de beste optie. De Citroen C4 is een schromelijk onderschatte auto. Het is zeker niet de absolute vedette in zijn klasse, maar de citroen voldoet perfect aan de eisen. Om te beginnen het al eerder genoemde comfort. Dat is uitstekend voor elkaar. Dit is niet een auto die pretendeert sportief te zijn, wat wel zo verfrissend is. Het is net als de Focus altijd een vijfdeurs en de kofferruimte is groot. Als klap op de vuurpijl krijg je op deze uitvoering alle opties die je je maar kunt wensen. De motor is een fijne metgezel. Dat kunnen we helaas niet zeggen van de automaat waar deze altijd aan gekoppeld is in deze uitvoering. Het is niet zo dramatisch als vroeger, maar er zijn fijnere automaten op de markt. Verder gewoon een toppertje deze bak.

Honda Civic 1.8 Sport

€ 13.500

2012

50.000 km

Mocht de Citroën iets te belegen zijn qua uiterlijk, dan is de Honda Civic een goede optie. Vreemd genoeg zag de vorige generatie er moderner uit, alhoewel dit ook zeker geen muurbloempje is. De Civic is wel aanmerkelijk sportiever dan de C4, meer op het niveau van de Focus, hoewel de Japanse Brit diens comfort niet evenaart. De 1.8 motor is een ouderwets lekkere VTEC. Een soepel spinnende machine die een gezonde 140 pk weet te mobielere. Ondanks dat 1 op 10 absoluut te doen is, is de Civic minder zuinig dan de concurrenten met downsize-turbomotoren. De uitrusting voldoet eveneens aan je eisen, alhoewel ‘ie niet zo uitbundig is als in de Citroen.

Fiat Bravo 1.4 T-Jet Sport (198)

€ 14.000

2012

45.000 km

Nog zo’n auto waar we vaak overheen kijken is de Fiat Bravo (aankoopadvies). Nu borrelt de vraag op: is dat wel terecht? Nee, niet helemaal. De Fiat Bravo is namelijk een prima auto. Qua ruimte kom je niets te kort en de standaarduitrusting is van een on-Duits niveau. Dat wil zeggen: erg compleet. Ook on-Duits is het interieur. Het is op zich niet verkeerd en het toont origineel, maar het lijkt wat goedkoper in elkaar te zitten. Dit is een terugkerend fenomeen als je premium auto’s vergelijkt met normale auto’s: je hebt mooiere knopjes, maar wel minder functies ervoor. De Bravo is opvallend sportief. Voor snelwegritten absoluut toereikend. De auto reageert vlot op stuurbewegingen en het gaspedaal.

Hyundai i30 1.5 GDI i-Catcher (GD)

€ 15.000

2012

45.000 km

We hebben uiteraard gedacht aan de Opel Astra, maar deze was te zwaar volgens de gestelde eisen. Dus wil je een goede no-nonsense auto: kijk eens naar deze Hyundai i30. Rationeel gezien is dit eigenlijk de beste keuze, want ze staan te boek als zeer betrouwbaar. De i-Cather uitvoering heeft een rare naam, maar met de uitrusting is niets mis. Ook hier heb je vijf deuren en veel bagageruimte. Vroeger waren de Koreanen duidelijk de budget-aanbieding. Zeker als je erin zat kon je direct zien waar er bespaard was. Niet in deze i30: gewoon netjes. Dat geldt ook voor de rij-eigenschappen. Bijzonder comfortabel of extreem sportief is het allemaal niet, maar de wegligging is heel ordentelijk. An sich valt er niet veel aan te merken op de motor. De 1.6 zonder turbo moet echter wel behoorlijk toeren maken om tot acceptabele prestaties te komen.

Renault Megane TCE 130pk Bose

€ 14.000

2013

80.000 km

Een gigantisch aantal Megane’s van deze leeftijd hebben de kleine dieselmotor onder de kap. Dat was destijds een gunstige bijteller. Er zijn ook gelukkig voldoende benzinevarianten van de Renault Megane (aankoopadvies) en met name de 130 pk sterke TCE is een fijne. Pakt al bij lage toerentallen soepel op om smeuïg door te trekken. Je zou niet geloven dat deze auto slechts 1.200 cc’s onder de kap heeft. De Bose uitvoering heeft een audio-installatie van, hoe kan het ook anders, Bose. Uiteraard niet dezelfde installatie die je krijgt in een Audi A8, maar absoluut een prima stereo. Wat valt er verder over de Megane te zeggen? Het interieur is niet onaardig (maar kon beter), het comfort is prima en je kan met gemak je weekendtassen meenemen.

Volkswagen Golf 1.4 TSI Highline (Typ 5G)

€ 15.500

2013

70.000 km

De standaardkeuze. Dat is niet voor niets. De Golf zal je broek niet in vuur en vlam zetten. Maar op alle vlakken scoort Volkswagens bestseller meer dan goed, vergeleken met de andere auto’s uit deze lijst. Het 1.4 TSI motortje presteert prima en verbruikt niet al te veel. Het onderstel is van grote klasse. De Golf voelt bijna aan als een klasse groter. Het ruimte aanbod is meer dan voldoende. Binnenin is het goed toeven in de Golf. Zeker als je langer bent, zul je de ruim bemeten stoelen goed kunnen waarderen. Het dashboard is ook uitstekend. Duidelijk een klasse hoger dan de rest van de concurrenten. Zorg er wel voor dat het een Highline uitvoering is. Ondanks dat dit de meest luxe uitvoering is, valt de luxe in vergelijking met bovengenoemde auto’s wel mee.

YOLO: Mercedes-Benz CL500 (C215)

€11.500 (Dld.)

2002

115.000 km

Eens even kijken. Voldoende ruimte voor lange mensen: check. Een ruime kofferbak: check. Ongeëvenaard comfort: dubbelcheck. Zo op papier is de CL500 (aankoopadvies) niet eens zo’n slechte keuze. Uiteraard zijn we niet compleet gestoord: deze auto kan je bankrekening laten verdampen. Daar staat tegenover dat de afschrijving voor het grootste gedeelte al achter de rug is. Het enige grote nadeel naast de onderhoudskosten is het wat hogere verbruik, maar daar staat dan weer een op 250 km/u begrensde topsnelheid tegenover. Tip: laat alle Brabus-umbau en AMG-uitgevoerde CL’s links liggen. Zoek de bordeauxrode, donkergroene of beige exemplaren met kleine velgen. Zo zou een fijnproever hem namelijk samenstellen. Die geven liever geld uit aan onderhoud bij een dealer dan aan een gare imitatie-bodykit.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!