Lezersvraag: wat was de topper van Genève? [2017]

Ook dit jaar kwamen er weer toffe primeurs voorbij. Genoeg reden om terug te blikken en een keuze te maken.

De afgelopen dagen werd je letterlijk gebombardeerd met nieuws vanuit Zwitserland. Tot en met 19 maart is de Autosalon van Genève te bezoeken als geïnteresseerde. Voor de journo’s zit het jaarlijkse autonieuws-mekka er alweer op. We maakten 8 videoverslagen, twee tunerspecials en natuurlijk een filmpje van de aanwezige babes. Een deel van de redactie zit dit weekend bij de fysio voor de nodige voetmassages. Een mooi moment om eens terug te blikken op al dat nieuws.

Want wat was de topper van 2017 voor jou? Vorig jaar hadden we onder andere de Captur, Centenario, Chiron, DB11 en de Huayra BC. Dit jaar de gefacelifte 911 GT3, de nieuwe RS3 en RS5, de Velar, Huracán Performante, Aventador S, A110, 720s, 812 Superfast, XC60 en nog veel meer. Het overzichtelijke lijstje met primeurs kun je HIER rustig teruglezen. Ondergetekende trapt af en geloof me, het was geen makkelijke opgave.

Ik heb gekozen voor de Huracán Performante omdat het een lekker dik ogende supercar is geworden. In het wit, met die zwarte details is de Italiaan naar mijn mening een absoluut snoepje. Nogmaals: het was geen makkelijke keuze (lees: machtige Range Rover Velar en fantastische 991.2 GT3). Ik paas de pen door. Wat was wat volgens jullie de topper van 2017 en waarom?