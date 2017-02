12 keer dezelfde naam, maar een compleet andere auto

De naam is hetzelfde, de auto niet.

What’s in a name? Autonamen. Het lijkt zo makkelijk. Je ontwerpt een auto en bedenkt er een passende naam bij. Dit heeft soms nog wel eens wat voeten in de aarde. Zo kan het per land verschillen wat een naam betekent. Vraag maar aan de Fiat importeur dat een topmodel wilde die niet de naam had van een pakje bak & braad.

Een fabrikant kan soms de keuze maken lekker lui te zijn en een naam te gebruiken die ze al eens op een model hebben gevoerd. Dan hoef je ook niet meer te controleren of de naam wel vrij te gebruiken is. Het kan alleen soms wel verwarrend werken. Daarom nu 12 voorbeelden van 12 namen waarvan de naam weliswaar overeenkomt, maar de auto verder totaal anders is. Voor dit overzicht hebben we puur gekeken naar merken die dezelfde naam gebruiken. Komen ze!

Aston Martin V8 Vantage

In principe hadden we deze lijst met Aston Martins kunnen vullen. Het is net alsof ze maar een paar namen weten te verzinnen. Denk aan Virage, Lagonda of Vanquish. Maar het vreemdst is eigenlijk nog de V8 Vantage. De eerste V8 Vantage is het prototype Britse GT. Een beetje onbeschoft, maar wel stijlvol. De V8 Vantage van de jaren 90 was niet anders. Een 5.3 liter V8 met twee superchargers was goed voor dik 550 pk en veel te veel koppel. Tot 1999 het het topmodel van Aston Martin.

In 2005 werden we weer verblijd met een V8 Vantage. Ditmaal niet een model bóven de ‘DB’ lijn, maar eronder! De auto stond op een ingekort VH platform van de DB9, met een aangepaste Jaguar V8 in het vooronder.

Audi S1

De quattro is voor Audi bijzonder belangrijk geweest. Ondanks dat het een goede rallyauto was, is het zeker niet zo dat de auto de sport gedomineerd heeft. Integendeel, toen de andere merken ook 4WD toe gingen passen (maar met de motor in het midden) had Audi nogal last van een zware neus door de vijfpitter voor de vooras. Met de quattro S1 werd dat deels opgelost. Persoonlijk vind ondergetekende dit een van de bruutste rally-auto’s aller tijden. Mooi van lelijkheid.

Soms is het onmogelijk om een bepaalde naam te ontlopen. BMW noemde de M-uitvoering express 1M om maar niet de link te leggen met de M1. Bij Audi deden ze daar niet moeilijk om. De extra snelle gepeperde Audi A1 heet gewoon S1 (rijtest), net als zijn brute voorvader. Kijk dit filmpje van @Casper om te zien wat nu eigenlijk het verschil is.

BMW 328

In tegenstelling tot wat je zou denken heeft BMW niet altijd een beste geschiedenis gekend. Met vallen en opstaan is het een fantastisch merk geworden. Hoogtepunten waren er zeker, zoals de 328 Roadster van 1936. Dit was voor zijn tijd een brute sportwagen met maar liefst 80 pk uit zijn twee liter zes-in-lijn.

In 1996 kreeg de E36 generatie van de BMW 3-serie de beschikking over een zescilinder van 2.8 liter groot, waarmee de legendarische naam terugkeerde. Nog in de tijd dat BMW’s leverbaar waren met standaardaandrijving. Een atmosferische zes-in-lijn voorin met aandrijving op de achterwielen.

Dodge Charger

In 1966 kwam Dodge met de eerste generatie Charger. Het was een regelrechte hit. Het fastback ontwerp was indrukwekkend, evenals de power van de leverbare achtcilinders en natuurlijk die naam. Charger klinkt gewoon zoveel beter dan Avensis.

Omdat die naam zo lekker klonk werd de naam in 2006 weer van stal gehaald. Niet voor een coupé, maar een grote, goedkope sedan op basis van de Chrysler 300. Wij kennen de dikke Hellcats, Daytona’s en de SRT uitvoeringen, maar de meeste zijn gewoon rental-spec huurauto’s en leaseblik.

Alfa Romeo 159

Als er één merk oude namen graag hergebruikt, dan is het Alfa Romeo wel. Eén van de meest iconische Alfa Romeo’s ooit is de 159. De racers komen nog uit de tijd dat coureurs echte helden waren in plaats van Playstion-Piloten. De 159 was de doorontwikkeling van de succesvolle 158. De motor was een acht-in-lijn plus een mechanische compressor, goed voor 425 pk bij 9.300 tpm.

Na de 155 en 156 had je kunnen verwchten dat de volgende de 157 zou gaan heten. Alfa zou Alfa niet zijn als ze niet aan die verwachting voldoen. Er werd gekozen voor 159, mede om ook het verlies van de 166 op te pakmken (het moest een soort tussenmodel worden). Commercieel drama. Wel een heel fraai drama. Dat dan weer wel.

Honda Jazz

De meeste zijn Honda’s supermini al weer vergeten. Dat is jammer, want het was een uiterst gaaf karretje. Het was echt zo’n kruip-door-sluip-door wagentje waarmee je in de stad overal tussendoor kon. Het rijden viel niet eens zo tegen, je voelde aan alles dat je deel uitmaakte van de auto en diens kooiconstructie. De Honda Jazz (City in Japan) zag in 1983 het levenslicht maar werd 3 jaar later uit productie gehaald.

De tweede generatie was een iets andere auto. Waarschijnlijk had Honda geen zin in het ontwerpen van een 4×4 en al helemaal niet om een nieuwe naam te bedenken. Het is natuurlijk gewoon een Isuzu MU (die wij kennen als Opel Frontera of Landwind X9) met een Jazz-badge. Ook deze Jazz zal 3 jaar worden geleverd, van 1993 tot 1996.

In 2001 komt Honda terug met de naam Jazz, ditmaal voor een zeer slim ontworpen midi-MPV’tje. Tegenwoordig zitten we alweer op de derde generatie daarvan.

Lotus Elan

De Lotus Elan is precies hoe een sportwagen hoort te zijn: watervlug, licht, open en compact. Geweldige autootjes. Dat vonden ze bij Mazda ook. De Elan stond model voor de MX-5.

Het is opmerkelijk dat Mazda een betere ‘Lotus Elan’ wist te bouwen dan Lotus zelf. De ‘M100‘ generatie was namelijk een totaal andere auto geworden. Voorin lag een 1.6 turbomotor van Isuzu. De auto zou eerst als Toyota op de markt komen. Het gewicht was te hoog. Maar het ergste was nog wel de voorwielaandrijving. Nu is het nog altijd nog een van de best sturende voorwielaandrijvers aller tijden, maar toch.

Maserati Ghibli

Wat hebben Maserati, Volkswagen en Pagani gemeen? Inderdaad, ze noemen hun modellen naar windjes. Net als andere windjes willen ze wel een blijven hangen. Dat gebeurde ook bij Maserati. De Maserati Ghibli kent namelijk drie totaal verschillende auto’s. De eerste Ghibli was een grote Gran Tourer met dikke achtcilinder en plaats voor 4. Deze auto was leverbaar van 1967 tot 1973.

In 1992 haalde Maserati de naam weer uit de mottenballen. Ditmaal werd de badge geplakt op de bips van een tweedeurs evolutieversie van de Biturbo. De versies met V6 kregen de naam Ghibli, de V8 was voorbehouden aan de Shamal.

In 1998 ging de tweede generatie Ghibli weer uit productie. Niemand had verwacht dat de naam terug zou keren, maar dat is precies wat er gebeurde in 2013. De kleine vierdeurs kreeg de legendarische naam mee.

Mercedes-Benz 190

De 300 SL was een regelrechte sensatie. Het gaf het stijve merk uit Stuttgart nog meer cachet. De auto was niet alleen zeer succesvol in de racerij en erg snel op de weg, maar ook nog eens bloedmooi. Een nadeel was er ook: de 300 SL was peperduur. Daarom kwam er een 190 variant (rijtest) met viercilinders om het plebs te kunnen bedienen.

Juist die lettercombinatie werd weer gebruikt voor Mercedes voor hun baby-benz. Nee, niet de A-Klasse. De 190 (W201) is de voorloper van de C-klasse en was destijds de goedkoopste Mercedes die je maar kon krijgen.

Ford Fusion

Nederland is een rare markt voor autofabrikanten. Door onze bizarre eisen zijn sommige populaire auto’s hier niet in trek, maar andersom ook. Zo was de Toyota Yaris Verso niet echt een hardloper, maar de gemiddelde pensionado bleef ze maar kopen. Hetzelfde gold voor de Ford Fusion. Dit was gewoon een Ford Fiesta, maar dan wat hoger. Ook deze auto was in trek bij de beige brigade.

De Ford Fusion die in 2009 in Amerika kwam, was van een totaal ander kaliber. Dit was een hele nette compacte sedan. Na ja, compact naar Amerikaanse maatstaven. Je kon hem zelfs met een 3.5 V6 krijgen en er was zelfs een heuse NASCAR variant van. Zijn opvolger, de huidige Ford Fusion, is exact gelijk aan onze Mondeo.

Mitsubishi Space Star

De eerste Mitsubishi Space Star was een in Nederland redelijk succesvolle Midi-MPV. Het was een praktisch en voordelig alternatief op een Scénic, wat toen de must have in jouw Vinexwijk was. De auto deelde veel techniek met de Mitsubishi Carisma die in dezelfde Nederlandse fabriek gebouwd werd. De Space Star werd van 1998 tot 2005 geleverd.

Voor een A-segmenter is het een beetje vreemd om de naam ‘Space Star’ mee te geven. Je noemt je met cortizonen platgespoten Rottweiler ook geen Fifi. Toch had Mitsubishi een punt, want de Space Star is de ruimste in zijn klasse. Kijk eens aan.

Bonus: Alpina B6

Als er bij een ‘merk’ geen touw is vast te knopen wat betreft naamvoering dan is het Alpina wel. Zeker de oude modellen lijken lukraak namen toebedeeld te krijgen. De E21 3-serie kon je krijgen in diverse uitvoeringen. De 2.3 liter variant heette ALpina C1, terwijl de 2.8 motor alleen leverbaar was in de Alpina B6.

Tegenwoordig heeft Alpina zijn zaakjes een stuk beter op orde qua namen. Het nummer in de naam staat voor de betreffende serie. In dit geval is de Alpina B6 gebaseerd op de BMW 6 serie.

Uiteraard is het mogelijk dat er nog een paar namen missen. Deze kun je uiteraard vermelden in de comments. De gene met de leukste toevoeging krijgt een curses burrito’s vouwen van @dyllie.