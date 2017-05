Deze 9 auto’s hadden eigenlijk een andere naam

Op het allerlaatste moment nog een modelnaam veranderen. Deze 9 fabrikanten deden het.

Bij rockbands wil het ook nog eens voorkomen. Niemand kent The Colliwogs, maar dat was wel de oorspronkelijke naam van Creedence Clearwater Revival: volgens ondergetekende en The Big Lebowksi -edit: en @MauritsH- de beste band ter wereld. Bij namen voor auto’s is het wat lastiger. Want een merk moet met vele facetten rekening houden alvorens ze met een naam komen. De Duitsers zagen dit al lang geleden in en besloten het lekker bij codes te houden (200, 5 Serie en E-Klasse).

Andere fabrikanten vonden het idee van een naam wel leuk, met name de Aziaten waren hier bijzonder goed in. Nietszeggende namen als Evanda, Leganza, Nubira, Espero, Magentis, Opirus en Shuma zijn dan je deel. Dus dat is ook niet altijd de oplossing. Dan is er ook nog zoiets als betekenis in andere landen. Daarom heet de Toyota MR-2 in Frankrijk niet MR-2, maar MR-S. MR-Deux lijkt ietwat op ‘Merde’. Iets wat je niet wilt bij een imago-booster als de Toyota met middenmotor. Maar toch gaat het nog wel eens fout. Dan denkt een fabrikant alles voor elkaar te hebben, maar wordt op het allerlaatste moment TOCH nog de naam omgezet. Dit zijn 9 leuke voorbeelden.

Alfa Romeo Milano

Het waarom van deze is nog altijd een raadseltje. Want de timing had niet slechter kunnen zijn, maar daar is Alfa Romeo sowieso heer en meester in. De Alfa Romeo Milano zou de bloedmooie 147 dan eindelijk gaan vervangen. Uiteraard duurde het allemaal veel te lang. Dermate lang dat de directie het passend vond om de naam alsnog te veranderen. Dat is opmerkelijk, daar de inkt in de folder al gewoon droog was. Naar het schijnt had Alfa Romeo rond die tijd alle activiteiten van Milaan naar Turijn verhuisd, iets waar ze in Milaan niet heel erg over te spreken waren. Vlak voor de modelpresentatie werd de naam omgedoopt van Milano naar Giulietta.

Aston Martin Vantage GT3

Toegegeven, dit gaat niet zozeer om de typenaam dan wel de code die erachter komt te staan. De Aston Martin Vantage GT3 moest de laatste en bruutste Aston Martin ooit worden. Dus met een knoepert van een atmosferische motor in het vooronder, achterwielaandrijving en zo min mogelijk luxe. De naam van dit alles: GT3. Porsche was het er niet mee eens, want zij gebruikten die naam al voor sportieve varianten van de 911. Helemaal opmerkelijk als je bedenkt dat Porsche de naam niet eens zelf bedacht heeft. Dat was namelijk Lotus, dat met de Esprit GT3 eerder de benaming gebruikte. Voor Aston Martin maakt het niet uit, de naam werd veranderd naar GT12.

Ferrari Daytona

Geruchten, wat doe je er tegen? Niets, zeker niet als het gaat om de bouwer van de meest prestigieuze sportwagens. Tegenwoordig geeft Ferrari zijn producten de meest vreemde namen, maar vroeger zat er een behaalde logica achter. Neem bijvoorbeeld de Ferrari 275 GTB/4. 275 staat voor de cilinderinhoud per cilinder (12 stuks maakt zo’n 3,3 liter), GTB staat voor Gran Turismo Berlinetta en de 4 staat voor het aantal nokkenassen. Het vermoeden wilde dat de opvolger van deze auto bijzonder zou zijn en mede daarom een bijzondere naam zou krijgen: Daytona. Dit klopte ook, alleen vond Enzo Ferrari het helemaal niet leuk dat iedereen het al van te voren wist. Op het laatste moment werd de naam Daytona geschrapt voor 365 GTB/4. Het was alsnog een bijzondere auto.

Fiat Gingo

Als het Italiaanse merk ergens goed in is, dan is het wel in het bouwen van kleine autootjes. De eerste Panda was een regelrechte hit en zou maar liefst 23 jaar lang in de Fiat showrooms te bewonderen zijn. Voor de opvolger had Fiat een ander idee dan de Panda. Het moest alsnog een klein autootje zijn, maar wel wat praktischer. Het ontwerp was daardoor totaal anders. Mede daardoor besloot Fiat een andere naam te gebruiken, namelijk Gingo. Iedereen blij. Behalve Renault. De Fransen vonden het namelijk te veel lijken op de naam Twingo, helemaal omdat de auto in dezelfde klasse zou komen te opereren. Daarom werd op het laatst toch maar weer de naam Panda van stal gehaald.

Ford GT40

De Ford GT40 is een heldenauto pur Sung. Mede door Shelby ontwikkeld. Ze versloegen Ferrari op Le Mans nadat de Italianen de Amerikanen voor de gek hadden gehouden. Ford wilde Ferrari overnemen en alles leek in kannen kruiken te zijn. Niets was minder waar: Enzo deed lekker wat hij wilde en de deal ketste af. Ford was behoorlijk aangetast in hun ego waardoor ze zelf een raceauto gingen ontwikkelen en met succes: de GT40 versloeg uiteindelijk de Ferrari’s. Dus als je een supercar gaat bouwen voor het honderdjarig bestaan is het logisch om die naam te gebruiken, te meer de auto er erg veel op leek. Toevallig was de naam GT40 niet meer in handen van Ford, maar van een kleine kitcar-fabrikant. Deze overspeelden hun hand door belachelijk veel te vragen waardoor Ford besloot gewoon de naam GT te gebruiken.

Mercedes M-Klasse

Oké, dit is een kleine naamsverandering, maar toch. Het was destijds niet BMW of Porsche dat met een straat-SUV kwam, maar Mercedes. De M-klasse was vele malen geciviliseerder dan een G-Klasse. Maar goed, zelfs de teleurgestelde voetbalfans gisteren op de Coolsingel waren geciviliseerder dan de G-klasse. Met name in de USA was dit een populaire auto, vandaar dat de auto ook aldaar gebouwd werd. Alleen die naam. M-Klasse is goed, maar bij Mercedes doen ze er ook een paar getallen achter om aan te geven wat er onder de kap ligt. Zoals de M230, M320, M430. Daar was BMW het niet mee eens, waardoor de naam werd uitgebreid naar ML-Klasse.

Mitsubishi Stallion

Voor deze Japanse sportcoupé moeten we even wat overdreven clichés uit de kast halen. In de jaren ’80 wilden Japanse automerken nog wel eens afkijken bij Europese en Amerikaanse merken om inspiratie op te doen voor hun eigen auto’s. Mitsubishi deed dat ook toen ze een nieuwe sportcoupé aan het bekokstoven waren. Het idee van de Mustang sprak hun wel aan. Stoer, betaalbaar, veel power en gave naam. Dus wat is er cooler dan Mustang? Nou, Stallion wellicht! Maar ergens in de vertaling is er iemand geweest met een licht racistische aanname dat de Japanners nooit Stallion bedoeld konden hebben vanwege de uitspraak. Hierdoor werd de naam veranderd in Starion.

Porsche 901

Met de 356 had Porsche voor zichzelf al een behoorlijke naam gemaakt, maar het merk uit Stuttgart wilde graag een stapje hoger qua prestaties, techniek en luxe. Porsche noemde hun auto’s simpelweg naar de projectnummers. Porsche was al in de ‘800’ regionen en voor hun nieuwe topmodel gingen ze voor de 901. De eerste auto’s (82 stuks) werden gebouwd in september en november van 1964 totdat Peugeot er een stokje voor stak. De 901 stond te shinen op de Salon van Parijs in 1964 met de naam 901. Volgens het Franse merk hadden zij het recht op de-naam-met-3-cijfers-waarvan-de-middelste-een-nul-is. Peugeot wees Porsche hierop waardoor de naam werd veranderd in 911. Opmerkelijk: bij Ferrari (308) deed Peugeot niet moeilijk…

Volvo S4 en V4

Het Zweedse merk was bezig zichzelf opnieuw uit te vinden in de jaren ’90. Uiteraard waren het nog altijd comfortabele, praktische en veilige auto’s, maar een klein beetje sex-appeal kon geen kwaad. Dat deed Volvo onder andere met de 850 T5. Als opvolger van de wel erg belegen 440/460 kwam Volvo met een nieuwe lijn middenklassers: de S4 en V4. De eerste was de sedan en de tweede de stationwagon. Omdat Audi zelf de naam S4 gebruikte toonden ze het nodige bezwaar waardoor Volvo en simpelweg een nulletje erachter plakte met de S40 en V40 als resultaat. Meer leuke Volvo-weetjes vertelt @CasperH je in deze video.