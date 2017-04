Autoblog advies: blubberdikke SUV voor €25k

De guilty pleasure die we eigenlijk niet leuk mogen vinden.

Iedereen heeft er een mening over. Power-SUV’s. Groot, onnodig, overbodig en asociaal bovendien. En zo snel zijn ze nu ook weer niet. Een beetje GTI blijf je wel voor, maar tijdens zo’n sprintje sterven er gewoon 3 vogelsoorten uit, volgens het partijprogramma van GroenLinks althans. Ok, dat laatste is verzonnen. Maar heb je wel eens in zo’n ding gereden? Dat gevoel is machtig. Ondergetekende vergeet het moment nooit meer dat de iets te enthousiast gekietelde Range Rover Sport TDV8 van mijn ouweheer tot 160 km/u de S2000 van mijn broer voorbleef. Dat Britse Theehuis met haast rookte, blies en siste, maar tot de 100 mijlen per uur bleef de ranke Japanse sporter gewoon kansloos. Dat is dus machtig.

Maurice begrijpt de charme van zo’n SUV. Altijd meer dan voldoende performance onder de rechtervoet. Een ruim en luxueus interieur, voorzien van alle gemakken. Het stoere uiterlijk en wellicht het allerbelangrijkste: de hoge zitpositie. Je kan alles makkelijk overzien en voelt je king of the road in je eigen lederen cocon van rust (de stilte aan boord), reinheid en regelmaat (dat betreft het tanken).

Maurice heet zijn wensenplaatje keurig over weten te brengen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Mazda 626 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: €25.000 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Grotere en snellere auto Gezinssamenstelling: Alleen Voorkeursmerken /modellen: Duits No-go modellen / merken: Frans

Er is een gigantische dansende olifant in de kamer. De afschrijving op dit soort auto’s is namelijk bizar hoog. Daar is een reden voor: alles, maar dan ook alles om zo’n auto rijdend te houden is peperduur. Qua verbruik mag je blij zijn met 1 op 5. De verzekering is torenhoog, dankzij de exotische techniek is het onderhoud ook stervensduur. Om maar te zwijgen van futiele dingen als wegenbelasting, bandjes vervangen of slijtage van de remmen. Ons advies: als €25.000 het budget is, zorg er dan wel voor dat het niet je laatste €25.000 zijn.

Porsche Cayenne Turbo (957)

€25.000 (Dld.)

2008

95.000 km

De Porsche Cayenne Turbo is de absolute vedette in deze klasse. De competentie van deze alleskunner uit Zuffenhausen is werkelijk bizar. De 4.8 liter V8 met dubbelturbo is goed voor 500 pk en zorgt ervoor dat de bijna 2.400 Kg zware auto in 5,1 seconden naar de 100 sprint, om door te denderen tot 275 k/u. Ondanks het gewicht laat de auto zich behoorlijk plaatsen in een snelle bochtensectie. Pas bij het aannemen voel je echt met hoeveel massa je onderweg bent. De Turbo uitvoeringen zijn standaard behoorlijk compleet, maar de meeste eigenaren hebben hun exemplaren volgehangen met opties. Nog een voordeel van de Cayenne Turbo is dat je in het terrein veel verder komt dan met bijvoorbeeld een X5. Het is echt een alleskunner. Zijn er ook nadelen? Ja: alles is duur aan een Cayenne en het is niet moeders mooiste.

Mercedes-Benz ML63 AMG (W164)

€24.500 (Dld.)

2007

110.000 km

Hoe versla je een auto met 500 pk? Simpel, stop er 510 pk in. Dat moeten ze bij AMG gedacht hebben. AMG is toch het enige bewijs dat de Duitsers daadwerkelijk humor hebben. De ML63 (rijtest) heeft namelijk een 6.2 V8 met 510 paarden onder de kap. Ondanks dat de foute ML63 AMG (aankoopadvies) ook zwaar is, scheelt het toch een kleine 200 Kg met de Porsche Cayenne, waardoor je in 5,0 seconden op de 100 zit. Toch is er een kleine maar: koppel. De ML63 heeft er gewoon minder van en levert later in de toeren. Zeker op een hoger gewicht merk je dat. Maak je geen zorgen, je kunt prima het verkeer voorblijven, maar zo soepel als de 4,8 liter van Porsche is de 6,2 van AMG niet. Het geluid is dan wel weer goed: ruig en gruizig.

Infiniti FX50 (S51)

€25.000 (Dld.)

2010

165.000 km

We weten dat Duits de voorkeur heeft, maar deze Japanse Amerikaan willen we zeker niet onbelicht laten. Want wat is de Infiniti FX50 S een cool apparaat. AMG’s en M’s zijn leuk en aardig, maar worden dik aangekleed. Standaard zijn het gewone burger-SUV’s. Zo niet de FX50 S, die auto heeft echt een compleet eigen en uniek uiterlijk. De atmosferische 5-liter V8 motor is minder sterk dan zijn Duitse tegenstrevers, maar met 390 pk zul je nimmer tekort komen. Nog een voordeel is de uitrusting: er waren niet zoveel opties mogelijk, alles zat er standaard al in. Maak niet de fout te denken dat dit een Nissan met erebadge is, van deze auto is er enkel een Infiniti. Nadelen? Ze zijn weinig te vinden in het budget. That’s it.

Volkswagen Touareg W12 Sport (Typ 7L)

€22.500 (Dld.)

2005

90.000 km

Je kan van Ferdinand Piech zeggen wat je wil, maar niet dat hij geen ambitie heet getoond. De Touareg W12 Sport is een project van Volkswagen Exclusive. Er waren twee exponenten. De W12 Executive (die kocht bijna niemand) en de W12 Sport. Deze had de motor uit de A8 W12, compleet met dikke bodykit en 21″ velgen. Ook bij deze motor zie je de tekortkomingen van het atmosferische principe: onderin is er niet heel veel koppel voorhanden, waardoor de oude, trage ZF automaat terug moet schakelen. Het brandstofverbruik van deze auto is gewoon desastreus. Maar het is wel de enige auto in dit lijstje met een twaalfcilinder aan boord. En dat in een VW.

Range Rover Supercharged Autobiography (L322)

€23.000 (Dld.)

2010

140.000 km

The Daddy. De Range Rover Supercharged (rijtest) laat zien hoe het heurt. Een statige koets, terreincapaciteiten om de maan mee rond te gaan en een drankverbruik waar Bonnie St. Claire zich nog voor zou schamen. Het interieur is een absolute pre van deze auto. Het is gewoon een Britse herenkamer. Ondanks 510 pk is de auto niet zo heel erg snel, komt door de bijna 2.700 Kg die deze unit weegt. Maar dat maakt niet uit, want deze auto is gemaakt om je overal te brengen in ultiem comfort. Houdt er wel rekening mee dat de meeste 510 pk sterke exemplaren nog behoorlijk aan de prijs zijn, of veel kilometers hebben gemaakt. Enige in het lijstje die je ECHT stijlvol kunt noemen.

BMW X6 xDrive 50i Hamann (E71)

€22.0000 (Dld.)

2008

110.000 km

Misschien is het sommige lezers opgevallen: ondergetekende is geen fan van de BMW X6 (rijtest). Een getunede X6 maakt het alleen maar erger. Dus waarom toch deze auto aanraden? Ten eerste is een X6 M (rijtest) net even uit budget. Maar er zijn voldoende X6’en te vinden die wel in het budget passen, met de latere 4.4 turbomotor. Met Hamann goodies (of die van AC Schnitzer) kom je in de buurt van de 500 nodige PK’s. En ondanks dat de ‘stijl’ je ding moet zijn, is Hamann wel topkwaliteit. En ook dit ding gaat serieus vooruit. 0-100 in 5 seconden en een top van rond de 270. Dag gaat gewoon helemaal nergens over. Daarbij is de X6 redelijk modern, ook van binnen. En er is een groep mensen die helemaal blij worden van dit soort auto’s. Dus over een jaar of vier kun je hem gewoon verkopen aan de rechtsback van FC Emmen.

Audi Q7 4.2 TDI quattro S-Line (4L)

€24.500 (Dld.)

2009

160.000 km

Wederom een toonbeeld dat de atmosferische V8 een beetje zinloos was. In de Q7 was de 4.2 FSI in staat om heel veel te verbruiken en veel geluid te maken, maar de voorwaartse drang was matig. Niet doen dus. 1 op 2 rijden en toch meer dan 7 tellen nodig hebben om de 100 te halen is gewoon gênant. Ga daarom voor de 4.2 TDI (de V12 TDI is net even te duur) Deze heeft ongeveer evenveel vermogen, maar veel meer koppel bij een veel lager toerental, waardoor je de auto echt op een golf van koppel kan rijden. Het interieur is weliswaar typisch Audi, maar niet zo verfijnd als bijvoorbeeld een A8. Qua wegligging duidelijk minder dan de Porsche. Zowel op het asfalt als in de modder.

YOLO: Dodge Ram SRT-10 Quad Cab

€23.500

2006

95.000 km

Laten we eerlijk zijn: alle auto’s hierboven zijn eigenlijk van het YOLO kaliber. Maar de Dodge gewoon net even wat meer de anderen in dit overzicht. Om te beginnen: het is geen SUV, maar een Pick-up. Ook is de auto niet voorzien van vierwielaandrijving. Elk achterwiel krijgt dus meer dan 250 pk voor zijn kiezen. En wat voor Peekaa’s: romige, volvette, supersized 8,3 liter V10 pk’s. De motor (rechtstreeks uit de Viper) is hondsbetrouwbaar. Het uiterlijk mag niet onvermeld blijven: de Ram SRT-10 is gewoon superdik, opvallend en waanzinnig infantiel. En toch heeft de auto zo’n charme dat je hem alles vergeeft, zoals het hopeloos slechte dashboard. Of het verbruik van 1 op 2, als je rustig aan doet.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!