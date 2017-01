14 interessante feitjes over de autoverkoop in 2016

De verkopen vielen tegen en Volkswagen was de grootste. Maar wat gebeurde er nog meer in 2016?

In Nederland was 2016 weer een veelbewogen jaar qua autoverkopen. We hebben ons licht al geschenen op de merken en modellen die veel op kenteken zijn gezet. Er is echter nog veel meer interessants te melden over 2016. Naast het feit dat het aantal (382.825 auto’s) een historisch dieptepunt is, vielen de onderstaande zaken ons op:

De Mitsubishi Outlander lijkt dan nu toch zijn langste tijd gehad te hebben. Of de Outlander PHEV nu een goede auto was of niet, is niet relevant. De verkopen zakten behoorlijk in dit jaar. In 2015 vonden 9.406 Outlanders een nieuwe eigenaar, in 2016 waren dat er 1.862. Daarvan werd bijna de helft (58%) in december geregistreerd, hoogstwaarschijnlijk om nog in een gunstige bijtellingscategorie te vallen. We kunnen ook de laatste stuiptrekkingen van Lancia aanschouwen. Er zijn er in 2016 slechts 110 van verkocht. Daar zitten geen gerebadge Chryslers meer bij. Het zijn allemaal Ypsilons. Ondanks dat de totale markt met 15% kromp, wist Mazda een degelijke stijging van 8% te boeken. Met name de 2, CX-3 en CX-5 bleken populair. Van die laatste is er een nieuwe onderweg. 2016 was weliswaar het laatste jaar van de Land Rover Defender, maar niemand bleek geïnteresseerd in de laatste serie. Wellicht dat de exorbitante BPM-toeslag te veel was voor potentiële gegadigden. Van de andere ouderwetse terreinauto’s was de Jimny (10 stuks) populairder dan de Mercedes G-klasse (8 stuks) en Jeep Wrangler (5 stuks). De grootste vrije val werd gemaakt door de Peugeot 308. Maar liefst 23.863 stuks minder dan in 2015 werden er op gele platen gezet. Een daling van 83%. Zonde, want met name de GTI uitvoering is een leuke auto. Waarschijnlijk heeft de nieuwe Opel Astra daar ook een kleine rol in gespeeld. In absolute aantallen is dat namelijk de grootste stijger. In 2016 werden er 9.893 van verkocht (2015: 3.510). Nog lang niet het niveau van de Kadett, maar ze gaan de goede kant op! Porsche heeft ook goede zaken gedaan, ondanks een enorme daling van de verkopen. De Boxster, Cayman, 911 en Macan wisten alle vier aanzienlijk beter te verkopen dan in 2015. De daling komt door de Panamera (deze is net vervangen door een nieuwe) en de Cayenne. In 2015 was de Cayenne S E-Hybrid nog een bijtellingskanon. Nu is het de zoveelste SUV, die ook nog eens op zijn laatste benen loopt. Het heeft helaas niet mogen baten: @MauritsH vroeg zich dit jaar nog af waarom niemand een Peugeot RCZ koopt. In plaats van een impuls halveerde de verkoop met 36 naar 18 stuks. Jammer, want @CasperH was er zeer te spreken over tijdens een ritje op de Nordschleife. Van de opleving van SsangYong was vooralsnog niet veel te merken. 10 nieuwe Tivoli’s vonden een eigenaar. Hopelijk wordt 2017 een beter jaar voor de sympathieke Koreanen. Het aantal verkochte Volkswagen Golf’s is iets hoger dan alle nieuw verkochte Fiats bij elkaar opgeteld. #Dieselgate liet zoch nog niet gelden in 2016. Ook het rijden op waterstof wil niet echt doorbreken. 5 hele Toyota Mirai’s kregen een geel kenteken. Dat is inclusief exemplaren voor dealers en de importeur. De nieuwe Mini Clubman is wel een doorslaand succes. De oude versie vond in 2015 slechts 211 kopers. De nieuwe Clubman was met 1.548 exemplaren zelfs populairder dan de Countryman (579 exemplaren). Jaguar doet goede zaken met de F-Pace. Met 275 exemplaren is de Britse SUV de op één na best verkochte Jaguar. De best verkochte Jaguar is namelijk de XE (572 stuks). Meer Jaguars op de weg is altijd een goede zaak!

Met dank aan Jasper van VWE voor de inspiratie!